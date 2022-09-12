新北估颱風梅花晚間起衝擊劇 烏來防災重中之重

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（中央社記者高華謙新北12日電）颱風「梅花」持續向北緩慢移動，新北市風險公司預測，今晚至明晨是影響新北最大時機，不排除烏來累積雨量至少再增250毫米。新北市副市長謝政達點名烏來是防災的重中之重。

新北市颱風「梅花」災害應變中心第一次工作會報今天上午在市府舉行，由謝政達主持，聽取單位報告防災整備與因應報告。

會中，新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）分析，颱風中心今天晚間至明天清晨將通過東北角外海，是影響新北最大時機，不過研判發布陸上警報機率低，明天白天風雨趨緩。

風險公司指出，今天到明天上午南側山區仍有持續性降雨，長時間累積雨量較大，其中烏來累積雨量已達約350毫米，不排除到明天會再增加250到350毫米左右，應特別留意。

謝政達表示，依風險公司分析，新北東南側山區包括烏來、三峽、新店、深坑、石碇、坪林、瑞芳、汐止、雙溪、平溪與貢寮等11區雨勢仍較大，其中烏來特別是防災「重中之重」，務必要提高警覺、加強準備。

新北市政府農業局指出，行政院農業委員會水土保持局上午6時30分已針對烏來區信賢里、福山里分別發布2條土石流紅色警戒與2條黃色警戒，目前信賢里已撤離10人。

烏來區公所秘書黃賽門透過視訊表示，目前烏來累積雨量是新北最高，不過昨天只有零星小落石，也已清理積水路段，會持續觀察信賢潛勢區與烏砂溪水位，如果後續雨量仍增加，不排除今天晚間要求保全戶通通到收容所；另外，由於目前土壤含水量達飽和，會持續監控道路兩側邊坡，注意落石或土石流情形。

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另外，謝政達指出，新北昨晚已關閉西盛、利濟、塔寮坑3座橫移門，不過根據台大氣候天氣災害研究中心報告，石門水庫目前水量為96.1%，翡翠水庫為87.9%，都有調節水位可能，因此也應留意其他橫移門關閉情形。

此外，今天截至上午8時，新北總計有3件路樹倒塌、1件積水、1件電線掉落、2件土石坍方案件。其中石碇區石碇堡隧道口凌晨2時37分有巨大落石掉落路面，經派員清除後，凌晨5時47分已恢復通車；三峽中山路576號土石坍方，已派人處理。（編輯：戴光育）1110912