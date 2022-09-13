布局疫後旅遊 華航將接續開航宿霧、清邁

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）邊境管制逐步解封，華航積極布局疫後旅遊市場，12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，明年1月20日再開航桃園-泰國清邁航線。

華航今天發布新聞稿，宿霧及清邁航線每週都有4班直飛航班，以最新A321neo客機執飛，將深化華航東南亞航網競爭力。

華航桃園-宿霧航線12月1日開航，直飛時間3小時，出發航班CI705每週一、二、四、六上午7時40分起飛，當地時間上午10時35分抵達；回程航班CI706當地上午11時35分起飛，下午2時30分返抵桃園國際機場。

桃園-清邁航線明年1月20日飛航，出發航班CI851每週二、三、五、六於台灣時間上午7時50分起飛，當地時間上午11時抵達；回程航班CI852當地中午12時起飛，台灣時間下午5時返抵達桃園國際機場；桃園與清邁時差差距為1小時。

華航去年底引進A321neo全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，為華航區域航線主力機種，可提供180席座位，包括12席商務艙、168席經濟艙。

華航說，今年第4季整體客運航班增加3成，其中東南亞航線大幅增加5成，明年1月底農曆春節旺季，東南亞地區總計17條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊多元選項。

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華航同時瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，宿霧也將是華航於菲律賓的第二個定期航點；而清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候是許多旅客的度假首選。（編輯：卞金峰）1110913