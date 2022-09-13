全教總食農學堂開學 國教署將成立午餐及食育科

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（中央社記者陳至中台北13日電）全國教師工會總聯合會今天舉辦「食農學堂」開學記者會，呼籲各界重視從產地到餐桌的食農教育。教育部國教署長彭富源說，將設立10人編制的午餐及食育科，全面提升行政服務品質。

全教總今天在台北舉辦記者會，邀請育秀教育基金會、苗栗縣苑裡鎮農友及食農教師一同為「食農學堂」開學。國教署長彭富源也與會，肯定師生在課程中親近戶外，體驗和實作糧食的種植過程，讓學習更有興趣。

全教總理事長侯俊良表示，全教總推動復興國產雜糧進入第12年，從一開始的28名教師，到今年超過800名教師投入、上萬名學生受惠，為台灣種下糧食安全的希望。他也感謝育秀基金會提供經費、贊助教學種子盒，全國教師都可向全教總提出申請。

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今天出席記者會的農友代表柯雄能表示，台灣農業生產的價值需重新定義，進而確保糧食安全，否則民眾只會用價格高低思考。盼透過教育，讓學生實際動手操作，進而把支持國產雜糧的概念帶回家庭，影響更多的人。

彭富源會間接受媒體聯訪表示，教育部近年透過食材聯合採購、新建中央廚房，讓學生午餐吃得更好。在行政院的支持下，國教署也將成立午餐及食育科，規劃將有10人編制，與地方政府一起合作服務學校，提升學校午餐和食農教育的品質。（編輯：張芷瑄）1110913