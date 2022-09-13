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颱風梅花加速北上 最快下午5時30分解除海警

2022/9/13 15:02（9/13 15:13 更新）
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氣象局13日表示，中颱梅花持續向北加速移動，最快將在下午5時30分解除海上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，中颱梅花持續向北加速移動，若移速、方向皆如預測，最快將在下午5時30分解除海上颱風警報。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天下午2時的中心位置在北緯26.1度，東經124.0度，即台北東北東方約280公里海面上，以每小時12轉19公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員伍婉華今天表示，如果中颱梅花速度、路徑皆如預估，氣象局最快將在下午5時30分解除海上颱風警報。

伍婉華指出，預估梅花未來會以比較快的速度往西北西移動，目前暴風圈還是影響北部海面，仍有3至4公尺的浪高；基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖還是會有長浪。

伍婉華表示，今天梅花外圍雲系一波波移入，但不像前兩天這麼綿密，下雨不像前兩天這麼劇烈，比較大的雨勢還是北部山區，桃園、新竹、新北山區今天也累積100毫米以上的雨量；隨著颱風今晚到明天逐漸離開，降雨會愈來愈緩和。

根據氣象局統計，自11日凌晨零時起至今天下午2時，累積雨量以新北市烏來581.5毫米最多，其他累積雨量顯著地區包含桃園市復興區576.5毫米、新竹縣鳥嘴山431毫米、宜蘭縣鴛鴦湖369毫米、苗栗縣觀霧353.5毫米。

伍婉華說，預估明天只剩下北部、東半部有局部短暫雨，各地山區有午後雷陣雨；明天起各地溫度也會稍微回升。

另外，伍婉華提到，今年第13號颱風莫柏距離台灣約4200公里，未來會增強、往北移動，不影響台灣；至於現在在台灣東方約1700公里海面上的熱帶性低氣壓，預估會增強為今年第14號颱風南瑪都，將會往北、再偏西後又北轉，是否影響台灣會再觀察。（編輯：陳政偉）1110913

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