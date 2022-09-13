高雄新增1例登革熱病例 活動史與已確診個案重疊

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市衛生局表示，高雄市今天新增1例登革熱確診病例，疫調發現活動史與此前已確診個案有重疊，即日起擴大警戒範圍為前鎮區16里、鳳山區3里，立即執行登革熱防治工作。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，新增登革熱確診個案為醫療院所通報，為40多歲男性，11日出現症狀，居住地為崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，但經疫調發現，與此前已確診案活動地多有重疊。

衛生局表示，經區級指揮中心研判流病相關風險，即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並進行擴大疫調、病媒蚊消除、環境徹底清潔。

目前已針對個案居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。衛生局呼籲市民接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，並依法可向公司、服務單位申請公假。

衛生局表示，依據國際登革熱疫情監測，以東南亞國家普遍疫情嚴峻，隨著國境管制逐步放寬、入境人數增加，入境民眾若感染登革熱，有可能在發病可傳染期進入社區活動，進而產生傳播風險。

衛生局指出，鼓勵市民主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，醫師落實主動通報案，若因而發現確診個案，將發給獎勵金新台幣2500元。

此外，高雄市共計480家合約醫療院所有公費登革熱NS1快篩試劑，也提醒臨床醫師落實主動通報，呼籲民眾配合採檢，以縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）及早診斷。

高雄市前鎮區爆發本土登革熱疫情，自6日公布指標個案起，至今已累積10例確診，研判為同一波社區群聚感染。（編輯：謝雅竹）1110913