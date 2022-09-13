經部主辦城鄉島遊Hi Five節 逾百家中小企業集結

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部今天指出，「2022 城鄉島遊Hi Five節」將在9月16日至18日，在華山文創產業園區登場，活動集結逾百家中小企業，展售台灣各地的特色產品與好味道。

經濟部今天發布新聞稿指出，在9月16日至18日期間，於華山1914文化創意產業園區中4A館及戶外廣場舉辦的「2022 城鄉島遊Hi Five節」，結合小微企業、城鄉特色產業、商圈協會、原民及客家等逾百家中小企業參展。

經濟部表示，在活動全區，民眾只需攜帶一支手機，就可使用行動支付，免現金從台灣買到離島，其中如全家「好生凍」專區還可享滿額免運優惠，商品能直送到離住家最近的全家便利商店。

經濟部說，這次活動參展廠商，有以催淚皮蛋辣椒聞名的協發行國際食品，以花蜜名揚海內外的文誠蜂蜜，打造居家閒適好氛圍的奇鈺家居，傳承眷村人情味的向記食品等，展現台灣豐沛多元的特色產品力。

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經濟部說，桃園魅力金三角商圈更開辦忠貞新村好物市集，嚴選在地優良店家的招牌好物，如花椒豔麻辣醬、雲南泡菜、米乾脆等，提供線上線下多元展銷服務，讓民眾能品嘗異域釀造的美好滋味。

經濟部表示，這次「2022 城鄉島遊Hi Five節」展售為期3天，串聯台灣各地精彩主題，消費者能感受台灣各地城鄉特色產業魅力，並體驗商圈特色與文化故事。（編輯：潘羿菁）1110913