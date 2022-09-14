台師大28日慶祝百年校慶 邀17萬校友回母校

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（中央社記者陳至中台北14日電）台灣師範大學將於28日慶祝百年校慶，邀請17萬校友回母校，透過夜宿師大會館、校園巡禮、校史文物特展等活動，一同懷念舊時光、體驗新的台師大。

台師大校史可回溯自1922年日本殖民統治時代設立的「台灣總督府台北高等學校」，戰後改為「台灣省立師範學院」，後續陸續改制「台灣省立師範大學」、「國立台灣師範大學」。

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台師大今天發出新聞稿，9月28日將舉辦「百年校慶慶祝大會」和「百年校慶午宴暨音樂會」，邀請17萬校友回母校。校長吳正己於8月率團赴美訪問，拜訪各地校友會，校友中心也針對海外返台校友，規劃系列活動，包括城市巡禮、夜宿師大會館及協助校友自組的國內旅遊方案。

另外，9月26日到11月6日將舉辦「百年校慶校史文物特展」，展現跨時代的文物與數位典藏，訴說百年學校裡的風情、人情與記憶。10月9日將舉行「榮耀．歡頌」百年亮點音樂會；10月20日至21日舉辦百年校慶論壇；也將編纂「百年學思路」校慶專刊，記錄台師大百年風華。（編輯：張芷瑄）1110914