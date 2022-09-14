高三學習歷程上傳時間 技高、普高將分流

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（中央社記者陳至中台北14日電）111學年度高中「學習歷程」上傳時間接近統測，使技術型高中學生蠟燭兩頭燒。教育部昨天召開諮詢會議達成初步共識，112年度將依據學生所屬學制分流，分成普高、技高2梯次。

111學年度高中上傳中央學習資料庫時間統一於4月底截止，逼近四技二專統測，多個教育團體接連為技高生請命。教育部8月底及9月13日召開諮詢會議，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天透過新聞稿指出，會中已達成初步共識。

全中教指出，學習歷程檔案中央平台繳交截止期程，112年度將改為依據學生所屬學制區分2梯次，其中普通高中仍維持4月底的截止時間；技術型高中則是延後到5月底，與統測（4月底、5月初）錯開。

全中教表示，普高、技高分流，可緩解技高生同時要準備統測、學習歷程的壓力。不過全中教也提到，目前期程規劃，技高畢業考試仍需配合普高第6學期成績PDF檔上傳期程，壓縮在統測結束後辦理完畢，希望教育部再加強重視技職的力道。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，111學年度的時程規劃，確實有須同時準備學習歷程和統測的問題，讓學生身心俱疲。

潘文忠表示，經過仔細討論，112學年度普高維持原期程，技高期程則讓學生在統測完後，還有充分時間可準備學習歷程。（編輯：張雅淨）1110914