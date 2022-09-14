15日各地多雲到晴 西半部、金門空氣品質不佳

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氣象局表示，15、16日各地多雲到晴。圖為民眾在台北華山文創園區逛街散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，明天各地多雲到晴，花東、高雄及金門留意攝氏36度以上高溫；另外因偏西風挾入境外污染物，明天西半部空氣品質亮橘燈、金門則可能達紅色警示等級。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天午後對流雲系發展旺盛，宜蘭地區及花蓮山區有局部大雨發生；雖然降雨範圍較局部，但易出現短延時強降雨。

黃恩鴻說，明天、16日各地為多雲到晴，可以見到陽光、感受上溫暖舒適，在東半部、各地山區可能會有局部午後雷陣雨；另外16日西半部清晨有局部短暫雨。

另外，黃恩鴻提到，明天在花東、高雄及金門地區因日照較強，有機會出現36度以上高溫。

黃恩鴻指出，17日至19日主要在北部稍微變天，轉成多雲偶陣雨的天氣，其他地區變化不大，中南部仍是多雲到晴，東半部各山區也同樣要留意局部午後雷陣雨的天氣，

黃恩鴻說，目前預估20、21日會受到東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨、溫度稍降；其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

至於今年第14號颱風南瑪都的情況，黃恩鴻指出，目前南瑪都仍維持在輕度颱風的強度，在台北東方1940公里海面上；未來預估會朝西北西轉西北的方向，往韓國移動的機會最高，雖然稍早有國外預測南瑪都會突然轉向西南朝台灣前進，但現在資料看來機會很低。

另外，根據行政院環境保護署空氣品質監測網，明天環境風場為偏西風至西南風，西風挾帶境外污染移入影響西半部地區及離島，且西半部地區風速稍弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。

環保署預估，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及澎湖空氣品質為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。（編輯：陳政偉）1110914