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法官陳伯均登池有山失聯 搜救第4天深谷箭竹林內尋獲遺體

2022/9/14 08:43（9/14 10:12 更新）
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法官陳伯均（圖）與家人一同登山時失聯。家屬13日表示登山活動有事前規劃與申請，出發時天氣晴朗。（陳伯均家屬透過台北地方法院提供）中央社記者劉世怡傳真 111年9月13日
法官陳伯均（圖）與家人一同登山時失聯。家屬13日表示登山活動有事前規劃與申請，出發時天氣晴朗。（陳伯均家屬透過台北地方法院提供）中央社記者劉世怡傳真 111年9月13日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登池有山時失聯，搜救人員今天上午在陳男疑似走失處下切約90公尺深谷的箭竹林內尋獲陳男遺體，將以直升機運送下山。

47歲法官陳伯均與妻子、2名孩子，11日攀登桃山、池有山，預計單日來回，4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路失聯，妻子報案後獲救。

搜救行動今天進入第4天，消防局再加派4名人力，他們在福壽山農場搭乘直昇機抵達新達山屋後，再前往三叉營地附近事故地點，連同第二梯次搜救人員及攀岩專家，合計13人進行搜索。

台中市消防局指出，搜救人員在發現陳男相關物品處的搜救熱區持續下切搜尋，今天上午7時45分，在陳男疑似走失路口的下切約90公尺處的箭竹林內發現陳男遺體，他有下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲、仰躺，已無生命跡象。將尋找合適吊掛點，申請直升機協助將遺體運送下山。

台中市消防局11日接獲陳妻報案，搜救人員連夜上山搜救，11日尋獲陳妻、2名孩子，翌日將3人護送下山。12日在陳男疑似走失路口，下切40公尺處先找到陳男的登山杖；13日在發現登山杖處再下切30公尺，發現陳男的帽子、鞋子、眼鏡盒、背包袋等，但沒發現陳男蹤影。

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台中市消防局指出，搜救行動持續多天，因颱風外環氣流導致豪雨不斷，不利搜救，搜救人員13日先夜宿新達山屋，研擬搜救計劃。台中市消防局也徵召2名攀岩高手加入搜救行動，今天上午在搜救熱區處下切搜尋，終於發現陳男遺體，後續將以直升機運送下山。

陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。（編輯：郭諭儒）1110914

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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