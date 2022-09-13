陳伯均颱風天登山失聯 家人：出發時天氣晴朗

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（中央社記者劉世怡台北13日電）法官陳伯均登山時失聯，警消搜救中。網友認為颱風天登山不智。陳家人透過北院表示，有事前規劃與申請，出發時天氣晴朗，預計中午到山下，無奈起霧迷路致陳伯均探路失聯。

台北地方法院發言人周玉琦今天傍晚表示，有將外界對法官陳伯均祈福與想提供協助的心意，傳達給陳伯均的家人。

周玉琦表示，陳家人很感謝各界的祈福與協助，尤其是警消、林務局、雪霸國家公園、布農協作、武陵山莊、地檢、地院人員、跑山獸等人幫忙與協助，呼籲請不要浪費社會資源，也請喜愛登山者注意登山出遊的安全。

周玉琦指出，陳伯均家人表示，這次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態及妻小的腳程等，於當日凌晨3時半即出發，原本預計中午12時、1時就可以到山下，無奈天氣變化大，起霧影響視線，在距離出口3.5公里時迷路，陳伯均先行探路，以致有後來事情。

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人同赴武陵桃山池有山登山時失聯，當地警消持續搜救中。

依據中央氣象局11日發布資料，中度颱風梅花凌晨2時位於鵝鑾鼻東方440公里海面上，向北北西方向前進，暴風圈已進入台灣東南部外海，移動速度正逐漸放慢，是否會更靠近台灣，仍有相當不確定性。（編輯：李錫璋）1110913