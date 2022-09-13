法官陳伯均登山失聯第3天 搜救行動再增7人

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登桃山、池有山時失聯，妻子與2名孩子獲救，搜救人員尋獲疑似陳男登山杖，救援行動今天持續進行，再增7名人力上山搜救。

台中市消防局今天透過文字訊息表示，47歲陳姓法官與妻子、2名孩子一行4人，11日入山，預計先攀登桃山再到池有山；未料，4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並告訴妻兒留在原地等候，若30分鐘後連絡不上他，就報案求援。

11日下午4時6分，陳妻因聯絡不上丈夫，隨即通報消防局請求救援，台中市消防局派員入山，也請來山區協作一同搜救，當天下午5時13分找到陳妻、2名孩子，先將他們帶到新達山屋休息，12日由雪霸國家公園管理處人員護送陳妻等3人下山。

台中市消防局指出，搜救人員第1天上山，下午5時28分，山友在附近峭壁上方找到一支疑似陳男登山杖，但未發現陳男蹤影。

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消防人員連夜上山，12日上午6時40分到達陳男疑似走失地點處，下切處約40公尺深的山谷，先後發現兩支登山杖，經陳妻確認為陳男所有，但因前方為斷崖，且霧氣很重，無法目視深度，加上天色昏暗、風雨增大，搜救人員先在3.5公里處紮營夜宿。

台中市消防局今天持續搜救行動，再加派4人，並夥同林務局、保三總隊等人員，一共7人上山，以200公尺長繩子下切斷崖，搜尋陳男蹤影。（編輯：陳仁華）1110913