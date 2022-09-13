男子攀登池有山迷途 警消尋獲登山杖

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3名山友攀登池有山迷途，雪霸國家公園管理處協同相關單位尋獲，護送3人下山。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月13日

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（中央社記者趙麗妍、管瑞平台中13日電）雪霸國家公園管理處11日下午獲報，陳姓男子與家人在池有步道三叉營地3.8公里處迷路，搜救人員尋獲陳男的妻子、2名小孩以及陳男的登山杖，將持續搜索陳男蹤影。

雪霸國家公園管理處11日下午4時10分接獲台中市消防局通報，陳姓山友與妻子、2名小孩在池有步道三叉營地3.8公里處迷途請求救援，遂派遣相關單位出勤救援。

台中市消防局搜救人員11日在三叉營地附近峭壁處，發現疑似失聯者的登山杖，因山區濃霧、下雨，先護送陳男妻兒至新達山屋。

搜救人員於11日深夜10時50分，前往登山杖遺落點附近搜尋，但因天色已晚加上天氣不佳，未能搜尋到陳男，遂在三叉營地紮營。搜救人員12日持續動員搜救，但因現場雨勢大，加上陳男妻兒的裝備不足，先將3人護送下山。

據了解，陳姓男子為法官身分，但相關單位未能予以證實。台中市消防局今天上午將派遣第2批搜救人員上山持續搜索。（編輯：陳彥鈞）1110913