法官陳伯均登山失聯第3天 尋獲鞋帽背包套

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台北地方法院家事庭法官陳伯均與家人攀登桃山、池有山時失聯，台中市消防局組成搜救小組，搜救行動13日邁入第3天，尋獲疑似陳男的鞋帽、眼鏡盒、背包套等物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登桃山、池有山時失聯，搜救人員今天再尋獲疑似陳男的登山杖以及鞋帽、眼鏡盒、背包套等物，明天將再增6名人力加強搜救。

47歲陳伯均與妻子、2名孩子一行4人，11日預計先攀登桃山再到池有山；4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，妻子等候30分鐘後聯繫不上丈夫，報案求援，搜救行動今天邁入第3天。

台中市消防局第2救災救難大隊長余易佑表示，11日下午5時13分，搜救人員與高山協作找到陳妻、2名孩子，先將他們帶到新達山屋休息，12日由雪霸國家公園管理處人員護送陳妻等3人下山。

消防局指出，搜救人員第1天上山，下午5時28分，在附近峭壁上方找到一支疑似陳男登山杖，未發現陳男蹤影。12日上午6時40分，搜救人員到達陳男疑似走失地點處，下切到約40公尺深的山谷，抵達登山杖所在位置，經陳妻確認為陳男所有，進行全面搜索，但後因天氣不佳、霧氣濃，搜救人員先返回營地。

今天上午台中市消防局再加派4人，並夥同林務局、保三總隊等人員，一共7人上山，在發現陳男登山杖處持續搜尋，後又在登山杖的下方發現另一支登山杖，下切30公尺後，發現疑似陳男的帽子、鞋子、眼鏡盒以及登山背包套等。

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消防局指出，因目前山區天候不佳，明天預計將再動員4名消防人員以及2名攀岩專長人員，上山繼續搜救。

陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。台北地院所有法官都集氣期盼陳伯均可以平安歸來。（編輯：謝雅竹）1110913