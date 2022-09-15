法官陳伯均登山墜谷 上午直升機吊掛遺體下山
2022/9/15 09:55（9/15 10:36 更新）
台北地院法官陳伯均11日登山墜谷亡，15日上午直升機成功吊掛遺體，降落在東勢河濱公園，交由家屬處理。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月15日
（中央社記者趙麗妍台中15日電）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登池有山失聯，搜救行動第4天在深谷箭竹林內尋獲遺體，今天上午直升機成功吊掛，降落東勢河濱公園，遺體交由家屬處理。
47歲法官陳伯均與妻子、2名孩子，11日攀登桃山、池有山，預計單日來回，4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地時迷路，陳男獨自下切找路失聯，妻子報案後獲救。
搜救行動第4天，搜救人員在陳男走失處下切深約90公尺深谷的箭竹林內發現陳男遺體；但因山上雲層太厚，直升機無法執行吊掛任務，2名搜救人員就地紮營，看管遺體避免遭山中野獸啃食。
今天上午直升機成功吊掛遺體下山，並降落東勢河濱公園，遺體交由家屬處理。
陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷北捷隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。（編輯：陳仁華）1110915
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