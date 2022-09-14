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颱風南瑪都形成 鄭明典分享3颱共舞雲圖

2022/9/14 09:01（9/14 09:17 更新）
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颱風南瑪都14日生成，預測將向西北朝日本南方海面前進。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風南瑪都14日生成，預測將向西北朝日本南方海面前進。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北14日電）輕颱南瑪都於今天凌晨形成，氣象局長鄭明典今天分享衛星雲圖，並表示在太平洋上同時出現3個颱風；根據氣象局資料，最近一次3颱共舞是去年的第9至11號颱風盧碧、銀河及妮妲。

中央氣象局今天發布輕颱南瑪都生成訊息，目前中心位置約位於台北東方1880公里的海面上，預測將向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享衛星雲圖，表示目前太平洋地區有3個颱風。

根據氣象局資料，目前在海面上包含第12號颱風梅花，約在台北東北方330公里海面上；今天凌晨增強為中度颱風的第13號颱風莫柏，約在台北東方4070公里海面上；加上甫形成的第14號颱風南瑪都，在太平洋上呈3颱共舞的畫面。

根據氣象局資料，2021年包含第9號颱風盧碧、第10號颱風銀河及第11號颱風妮妲曾同時存在；若再往回推，2016年8月西北太平洋上也曾出現3颱共舞情況，在24小時內形成蒲公英、獅子山及圓規3颱，其中蒲公英及獅子山也曾發生藤原效應，最後獅子山甚至影響日本北海道。

鄭明典提到，第12號颱風梅花，路徑上正對著上海接近中，對流又增強，颱風結構又變緊實起來，對錢塘江口周邊地區會有很大威脅。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在臉書表示，中颱梅花加速遠離，昨晚到今晨仍有些殘存水氣，北部仍有短暫雨，但已在趨緩中，可以期待這幾天放晴天氣。

至於今年第14號颱風南瑪都，彭啟明說，預估未來移動路徑將受日本附近的太平洋高壓勢力引導，往西轉西北移動，在本週末通過琉球海域，後續北轉進入東海，依目前預報對台灣無直接影響。（編輯：陳仁華）1110914

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