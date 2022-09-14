颱風梅花遠離降雨漸趨緩 留意沿海風浪

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颱風梅花14日清晨2時位於台北東北方330公里海面上，移動速度即將加快往北北西方向移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社台北14日電）中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區，有局部短暫雷陣雨。

清晨各地低溫約攝氏22至25度，各地白天高溫約32至34度，其中台東地區及花蓮縱谷，有局部36度高溫發生的機率，請留意。

此外，基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼有較強陣風發生；桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，海邊活動請多加留意。

第12號中度颱風梅花今天清晨2時位於台北東北方330公里海面上，移動速度即將加快往北北西方向移動，暴風圈已經通過台灣北部近海，並往華中沿岸前進。

第13號中度颱風莫柏清晨2時中心位於台北東方4070公里海面上，向北北西轉北進行，對台灣天氣沒有影響；原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓於今天清晨2時升格為第14號輕度颱風南瑪都，其中心位於台北東方1880公里海面上，未來預測向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天颱風逐漸遠離，環境風場為偏西風，受境外污染物影響，西半部空氣品質多為橘色提醒至普通等級。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，金門可能達紅色警示等級。（編輯：陳仁華）1110914