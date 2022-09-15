單日新增確診破5萬例？指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）COVID-19本土病例昨天新增數逼近5萬大關，外界擔憂連假後一週內疫情恐掀新高峰，今天單日新增確診是否破5萬例受關注，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增4萬9540例本土個案，另確診個案中新增37例死亡個案，較年輕的為一名20多歲男子，本身有心律不整等病史、已打3劑疫苗，確診當晚被發現昏迷家中，送醫隔天過世。

國內疫情再度升溫，疫苗接種作業持續，莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計將於16日到貨第1批，數量約80萬劑，希望最快能夠在下週末開打。昨天COVID-19疫苗接種2萬8022人次，截至目前為止累計接種6120萬3890人次。

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受到COVID-19疫情影響，台灣邊境封鎖已2年多時間，交通部觀光局官員昨天證實，中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分需等到開放邊境之後，才會解除，相關開放策略仍是今天記者會關注焦點之一。

據統計，今年1月至9月13日，本土輕症、無症狀個案累計568萬3527例、占99.56%，中症累計1萬4279例、占0.25%，重症累計1萬1076例、占0.19%，其中死亡累計9512人。（編輯：管中維）1110915