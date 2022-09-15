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保障代理教師權益 工會籲改善待遇建立申訴管道

2022/9/15 12:59（9/15 13:11 更新）
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台灣民眾黨立委賴香伶（圖）15日於立法院召開記者會說，「師者，國家最重要智慧資產」，呼籲保障代理教師權益，建立友善校園職場；立法院開議後，會要求教育部儘速完成修正代理教師聘任辦法。中央社記者范正祥攝 111年9月15日
台灣民眾黨立委賴香伶（圖）15日於立法院召開記者會說，「師者，國家最重要智慧資產」，呼籲保障代理教師權益，建立友善校園職場；立法院開議後，會要求教育部儘速完成修正代理教師聘任辦法。中央社記者范正祥攝 111年9月15日
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（中央社記者范正祥台北15日電）民眾黨立委賴香伶今天召開記者會，呼籲保障代理教師權益，建立友善校園職場；全國代理暨代課教師產業工會要求，改善代理教師勞動待遇，並建立代理教師申訴管道與校園職場霸凌防制準則。

賴香伶於立法院召開記者會表示，「師者，國家最重要智慧資產」，她希望教育部與各縣市政府共同正視代理教師權益長期遭受漠視，權益保障問題亟待解決。

賴香伶指出，以國中小學代理教師為例，107學年度有2萬6000餘人，110學年度有3萬2000餘人，人數逐年攀升，但權益長期遭受漠視，處境不佳案例時有所聞。

參選桃園市長的賴香伶表示，如果當選市長，會把保障代理教師權益列為重要政策，她並呼籲其他參選人能夠同樣回應這問題，支持落實代理教師權益保障。

記者會上，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，代理教師問題由來已久。他說，目前僅金門縣、嘉義市落實代理教師權益保障；相較之下，6都的作法實不足取，足見保障代理教師權益關鍵是地方政府、縣市長的態度。

侯俊良表示，代理教師聘用及權益，可謂一國多制，同樣都是長期代理教師，卻可能因為任職於不同縣市，而有不同聘期的亂象；部分縣市不同類型的代理教師甚至也沒有一致的聘期，主管機關不應繼續漠視，這問題已經到了必須立刻處理。

他呼籲，朝野立委積極監督政府改善，以保障代理教師權益，維護學生受教品質。

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全國代理暨代課教師產業工會發起人黃湘仙，以錄影方式參與記者會指出，代理教師承受著同工不同酬、勞動權益不受保障的職場不友善現況，呼籲改善代理教師勞動待遇，建立代理教師申管道與校園職場霸凌防制準則。

賴香伶說，立法院本會期開議後，一定會要求教育部儘速完成修正代理教師聘任辦法。她也向地方政府呼籲，既然都強調要有優質的教育環境，要讓孩子的學習得到好的保障，做法上就應該支持保障代理教師權益，不可背道而馳。（編輯：蘇志宗）1110915

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