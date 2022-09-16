外送生鮮商機 業者要改變消費者習慣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外送平台品牌foodpanda執行長方俊強觀察，台灣人買菜仍習慣「看得到、摸得到」，要如何讓民眾逐漸接受外送生鮮的服務，是打開外送生鮮商機的重要一步。（foodpanda提供）中央社記者賴言曦傳真 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦彰化16日電）餐點外送市場逐漸成熟，外送平台轉而發展外送生鮮商品，foodpanda執行長方俊強坦言，民眾買菜講求「看得到、摸得到」，外送生鮮雖有商機，但要如何改變消費者習慣，真正打開市場，是平台正在思索的方向。

外送餐點起家的foodpanda，2019年成立熊貓嚴選，開始耕耘外送其他商品的領域；2020年正名熊貓超市，引進更多生鮮商品，並進軍中南部市場，全台覆蓋率達70%。2021年，熊貓超市拓展可即食的截切蔬果業務，規劃擴大冷藏空間，增加更多生鮮銷售機會，雙11檔期年增率達300%。

雖然foodpanda過去一年繳出不錯成績，但由於是德商，在決策過程必須考量不同區域國家的發展。

方俊強表示，下一個10年，數位平台還有很大發展空間，因為以亞洲市場來說，「台灣真的走得太前面」，但礙於德國總部政策等限制，很多改良措施仍待努力。

方俊強舉例，他認為應推動平台、消費者、外送夥伴間的3方評分機制，提供使用者更完整的服務及體驗；但台灣要建立新功能，需經過總部評估，認為可行後才能推動，而其他國家對這個功能可能不一定買單，讓優化這條路走得不容易。

要如何進一步打開生鮮外送商機，方俊強直言，需要同業聯手把市場一起做大，營造改變台灣民眾消費習慣的環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他觀察，台灣人買菜仍習慣「看得到、摸得到」，因此要如何讓民眾逐漸接受外送生鮮的服務，是打開外送生鮮商機的重要一步，也是foodpanda正在努力思索、耕耘的領域。

儘管現在只能先以「摸著石頭過河」的方式摸索布局，但方俊強認為，10幾年前外送餐點也不興盛，如今已成為民眾生活的一部分，相信只要平台持續努力，雲端超市、生鮮外送的概念將大有可為。（編輯：張良知）1110916