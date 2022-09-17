齊聚80攤商 經濟部辦行動市集推廣特色美食及商品

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（中央社記者謝方娪台北17日電）為推廣全台各地市場及夜市的特色商品及美食，經濟部今、明兩日在總統府前北廣場舉辦「2022台灣市博會-行動市集好食光」活動，現場市場及夜市攤販合計達80攤。

為推廣全台各地市場、夜市特色商品及美食，經濟部於17日、18日舉辦「2022台灣市博會-行動市集好食光」活動，在總統府前北廣場集結全台各地特色美食、商品，活動全場均可使用行動支付方便消費。

經濟部次長林全能今天親臨現場，他表示，因疫情影響，過去市場與夜市生意受到衝擊，為協助攤商老闆，經濟部陸續推出許多措施，在疫情困難期間，先改善防疫軟硬體設施，保障攤商及消費民眾健康，後續再推出「線上菜市仔，夜市仔」網站，盼進一步提振買氣。

林全能指出，隨疫情逐漸好轉，經濟部開始推出實體活動，希望讓民眾找回逛市場和夜市的感覺，提升各地市集買氣；此次至總統府前參與的市場及夜市合計80攤，北、中、南、東及離島均有攤商老闆共襄盛舉。

林全能提到，此次活動現場除了有特色美食及商品，還有玻璃屋體驗區、傳統市集展示及政策宣導區，紀錄並介紹市集幹部、攤商老闆過去跟著經濟部一起努力的成果，希望民眾品嘗美食之餘，可以前往參觀。

林全能致詞後，一一走訪活動現場攤商，林全能接受中央社採訪時補充，不管是傳統市集或夜市都具有多元特色，一路看過去，每個攤位都具有特色及活力。

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林全能說，此次營造這個機會，希望攤商可以持續釋放活力、吸引民眾，讓民眾不要忘記台灣最具有人情味和特色的傳統市集或夜市，並希望民眾參與此次活動後，有機會可到各地走走。

針對行動市集預期激發的經濟效益，林全能表示，和傳統市集或夜市有關的餐飲業6月營業額較5月增加逾7%，7月再比6月增加27%，希望8月數據能更高，保持雙位數成長繼續往前走。（編輯：張均懋）1110917