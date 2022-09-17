9/17本土3萬9394例 增40死、175中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）終結單日確診數連續4天破4萬，今天國內新增3萬9394例COVID-19本土病例。另新增1名兒童重症MIS-C，8歲女童發燒40度，一度休克緊急收住加護病房，治療後已康復出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，國內新增3萬9394例本土病例，確診個案中新增中重症175例（中症136例、重症39例），其中40人死亡；境外移入新增234例。

新增40例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，沒有特殊死亡個案，但新增1例兒童重症孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）為8歲女童，沒有慢性病史也沒有接種疫苗，先前未曾通報確診。

莊人祥說，個案在8月29日起出現發燒40度、喉嚨痛等症狀，8月31日至急診就醫，檢查發現血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常等情形，因懷疑是MIS-C引發休克，收住加護病房，心臟超音波顯示右側冠狀動脈擴大，採檢PCR陰性但N抗體陽性，符合MIS-C診斷，給予免疫球蛋白、類固醇、低劑量阿斯匹靈等藥物治療後病況好轉，已經在9月6日出院。

國內12歲以下兒童重症累計212例，31例腦炎、23例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、133例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有32人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種3392人，第1劑1052人，第2劑2340人；輝瑞第1劑3122人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率35.3%、第2劑5.7%。

昨天COVID-19疫苗接種4萬6456人次，截至目前為止累計接種6132萬1837人次；接種人口涵蓋率第1劑93.36%、第2劑87.23%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.83%，第2次追加劑接種率10.21%（65歲以上接種率35.9%）。

今年1月至9月16日，本土輕症、無症狀個案累計581萬9079例、占99.56%，中症累計1萬4643例、占0.25%，重症累計1萬1250例、占0.19%，其中死亡累計9655人。（編輯：管中維）1110917

（指揮中心提供）

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