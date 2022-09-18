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屏東舊筏灣道路先因雨坍方 又遇地震落石不斷

2022/9/18 11:12（9/18 11:36 更新）
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屏專五道路至舊筏灣道路17日上午因日前雨勢就已坍方，台東晚間發生芮氏規模6.4地震，導致坍方處大小落石不斷，瑪家鄉公所已禁止遊客及鄉民上山。（瑪家鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月18日
屏專五道路至舊筏灣道路17日上午因日前雨勢就已坍方，台東晚間發生芮氏規模6.4地震，導致坍方處大小落石不斷，瑪家鄉公所已禁止遊客及鄉民上山。（瑪家鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月18日
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏專五道路至舊筏灣道路昨天上午因日前雨勢就已坍方，土石堆約2層樓高，公所派員搶修後可單向通行，但昨晚發生芮氏規模6.4地震，導致大小落石不斷，公所已禁止遊客及鄉民上山。

瑪家鄉長梁明輝告訴中央社記者，前2週因為颱風外圍環流帶來不小雨勢，山上土石鬆軟，導致屏專五道路至舊筏灣道路16公里處在17日上午發生坍方，公所曾立刻協請廠商搶修，至昨下午5時許，可單向通行。

梁明輝表示，原本打算今天繼續完成搶修，但因昨晚的地震，導致原來坍方處也不斷大小落石，非常危險，已禁止遊客及鄉民上山，期望在下午5時搶通，可以順利通行。

至於，山上10多名遊客安全問題，梁明輝說，人員均平安，山上飲食充足，目前等路搶通下山。（編輯：陳仁華）1110918

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