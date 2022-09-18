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汽柴油19日起各漲2角、1角 95無鉛每公升30.7元

2022/9/18 12:13（9/18 12:51 更新）
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19日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.2元及0.1元。（中央社檔案照片）
19日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.2元及0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北18日電）中油持續啟動雙重平穩機制穩定國內油價，19日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.2元及0.1元；以發油量最大的95無鉛汽油為例，調整後價格為每公升30.7元。

本次調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

中油指出，本週受七大工業國組織（G7）擬對俄國石油價格設定上限，以及石油輸出國組織（OPEC）看好全球石油需求續增等因素影響，導致國際油價上漲。

本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.234元，國內油價依公式計算漲幅為1.2%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.7元及4.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.3元及4.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油進一步說，雙重平穩機制啟動之下，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.1元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.5元及4.8元均由台灣中油吸收，累計111年至8月底止，共吸收約317.9億元。（編輯：楊凱翔）1110918

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