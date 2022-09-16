北市議會交委會通過公車運價調漲4元 票價不變

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市議會交通委員會今天通過北市府提出聯營公車運價調整案，交通局指出，票價不變，運價考量浮動油價調漲4元，不追加預算，提案須經議會三讀，若通過估今年底實施。

北市議會交通委員會下午審議「台北市聯營公車營運成本檢討及運價調整」等案，北市府交通局長陳學台等官員列席。公共運輸處長常華珍報告，公車商業同業公會7月13日提報運價調整方案，經審查後，8月23日報北市府市政會議通過，隔天送議會審議。

她表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，搭公車乘客減少，運量下降、班次變少，公車公會提報調整運價，經公運處審查並評估合理報酬率等內容及考量浮動油價。

她說，經審議後運價為23元，比民國109年7月核定19元，調漲4元，因應調漲運價，公車公會承諾調漲駕駛等4類型員工月薪，每人增新台幣2000元。

常華珍指出，票價維持全票15元、軍警學生票12元、長輩孩童票8元，運價及票價差額由北市府編預算補貼，增13.15億元，今年受疫情影響，預算有剩餘款，不需要追加。

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國民黨籍議員徐弘庭說，疫情影響大眾運輸，讓公車司機收入減少，北市府雖調漲運價，但票價多年沒調，應讓民眾知道，不只政府出力，民間也應承擔。議員王欣儀表示，北市府調漲運價4元，雖業者有承諾替員工加薪，仍要注意後續。議會交通委員會最後通過調漲公車運價提案。

陳學台會後接受聯訪說，這次檢討運價調漲，有考量受疫情影響等因素，後續送議會二讀及三讀，若審議通過，預計今年底可實施，增加預算部分應在明年度。（編輯：張銘坤）1110916