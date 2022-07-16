新北：公車票價調整非優先選項 運價差額市府補貼

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新北市府16日表示，公車票價調整不是提升公車經營環境的優先選項，至於公車票價和運價的差額，將由新北市政府補貼。圖為淡水客運紅37線。（圖取自維基百科共享資源，作者：sap32aaa，CC BY-SA 3.0）

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府今天表示，公車票價調整不是提升公車經營環境的優先選項，未來一定會針對民眾接受度、業者經營環境及財政負擔評估；至於公車票價和運價的差額，將由新北市政府補貼。

台北市長柯文哲今天上午至桃園市接受媒體聯訪，被問及雙北公車票價是否會漲價的問題。他提到，首都生活圈，公車票價是台北與新北一起協商，「這沒那麼容易」；運價部分有公式，就依法行政、該調就調。

新北市府交通局長鍾鳴時下午接受中央社記者電訪表示，目前還是要維持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後公共運輸的穩定，調整票價不應該是公車經營環境優先選項，目前仍以維持穩定的公車運量與服務為優先方案，讓公車運量及營收增加，來達到良性循環。

鍾鳴時說，依公路法運價費率2年得檢討1次，運價由新北市公共汽車客運商業同業公會與新北市汽車駕駛員職業工會，參考運量、里程、物價等因素，共同提案運價調整方案給市府。

經新北市府交通局檢視後，提送「台北市與新北市公車運價、票價及價差補貼分攤比例協調委員會」，討論共同調整細項項目後，再送回各自的審議會決定運價。未來會針對民眾的接受度、業者經營環境及財政負擔評估。

鍾鳴時說，雖雙北兩市公車體制差不多，但經營環境不大一樣，運價有可能不同，雙北市府會再進一步討論。公車票價和運價間的差額，當然由政府補貼，補貼經費來自新北市府預算及新北市停車場作業基金。

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新北交通局運輸管理科長林詩欽向記者補充，本週尚未看到公共汽車公會與駕駛員職業工會所提運價調整提案申請，後續提案若屬合理的增減項目，將謹慎檢視各項成本合理性，並兼顧公車業者經營環境；共同調整項目則還需要與台北市共同討論。

交通局說，針對公車運量減少、電動公車發展、人力薪資結構、燃料成本、場站租金等成本衝擊項目，已積極瞭解市場變化。新北市府每年編列約新台幣20至23億元補貼民眾搭乘大眾運輸；除票價與運價的差額外，補貼還包含定期票、轉乘優惠等，希望在疫情衝擊時維持大眾運輸運量。（編輯：張銘坤）1110716