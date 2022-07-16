雙北公車票價漲不漲須與新北協商 柯文哲：沒那麼容易

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（中央社記者葉臻桃園16日電）台北市長柯文哲今天說，若雙北公車運價調漲、票價不調，政府補貼須增加，北市有路邊停車收費可行，增加補貼台北沒問題，但對新北市和周邊的城市會較吃力，協商沒這麼容易。

柯文哲今天上午至桃園市桃園區，陪同民眾黨桃園市長參選人賴香伶至景福宮參拜，會後接受媒體聯訪，被問及雙北公車票價是否會漲價的問題。

柯文哲表示，公車分運價和票價，運價是公車業者一定要拿到的錢，票價則是市民搭乘時付的錢，運價和票價的差額由政府補貼。

柯文哲說，公車運價一定要調，不讓業者調、就要倒閉了，但如果運價調漲、票價不調，就代表政府的補貼要增加，整體增加的補貼「台北市是沒問題」，因為有路邊停車收費可以來補貼這一塊，但牽涉到新北市和周邊的城市，「他們就很吃力了」。

柯文哲說，現在是首都生活圈，公車票價是台北跟新北要一起協商，「這沒那麼容易」；運價部分有公式，就依法行政、該調就調，而票價是政治思維，也是涉及台北跟新北的問題，「我的個性是該怎麼做就怎麼做，但我相信其他人難」。

媒體詢問，對於行政院昨天宣布衛福部長陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任部長，醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任疫情指揮官的看法。

柯文哲表示，過去2年半，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的國家戰略，最大錯誤就是防疫、紓困、振興、轉型的4個部分，只有處理防疫，最重要的轉型部分花的力氣太少。

柯文哲舉例，如果台北市的防疫指揮官是一個衛生局長，而且還不是那種知識水準很高、只是一般政治性的人物，涉及學校停課、熊好券發放、公車補助等議題，是衛生局長能處理的嗎？

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柯文哲說，現在雖然換成王必勝，但戰略思維還是一樣，讓一個純粹的技術官僚去做防疫、紓困、振興、轉型，但類似邊境解封等涉及國家的層面，「哪是一個衛福部長能決定的」，甚至一個比衛福部長更小、純粹醫院行政思維的人去處理的。

柯文哲說，副總統賴清德當過行政院長，疫情指揮官應該用賴清德，會比較務實，如果只處理防疫，當然王必勝可以。（編輯：張芷瑄）1110716