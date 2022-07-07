公車業者喊漲價 柯文哲：票價恐非我任內可決定

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）疫情導致收入銳減、成本大增，台北市公車業者醞釀向市府要求調整運價，市長柯文哲說，這需要花很長的時間討論，運價應該能在他任內核定，但票價恐怕不是他任內可以決定的。

台北市交通局統計，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年公車運量較往年大減25%，收入更比2020年少了新台幣18億元，業者因此醞釀向市府要求調整運價。

柯文哲今天下午進行城南走讀行程時接受媒體聯訪說明，運價與票價是兩回事，運價是政府核給公車業者的金額，對業者來說，錢不夠就會倒閉，所以必須合理；票價則是乘客付給業者的金額，兩者價差由政府補貼。

柯文哲指出，運價必須先決定，票價則是政治問題，如果政府無法負擔兩者價差，票價就必須上漲，不過這要花很長的時間討論，且現在電價剛調漲，物價大概要幾個月後才會穩定，之後才能討論運價，定案後再以政府能付擔多大價差來決定票價。

柯文哲說，運價應該在他任內可以定案，但這個問題影響太大，票價恐怕不是他任內可以決定的。

台北市公車票價多年來維持全票15元、學生票12元及半票8元，運價則固定每2年檢討一次。市府2020年考量油價浮動、勞動條件等18項成本後，在市政會議拍板，將運價從18.6033元調整為19.3196元。針對兩者價差，市府去年約補貼業者29億元。（編輯：張銘坤）1110707