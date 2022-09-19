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南市南區光明里等8里逾萬戶 9/24上午停水20小時

2022/9/19 14:47
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台灣自來水公司第六區管理處今天表示，24日上午9時辦理500mm自來水管線遷移施工停水，預計將停水20時，停水範圍為南區光明里等8個里共1萬829戶。

這次停水區域影響範圍，包括南區光明里，以及開南里、鹽埕里、南華里、彰南里、國宅里、文南里(健康路2段以南、中華西路1段以西)、金華里(健康路2段以南、惠南街以西)，用戶數計1萬829戶。

台水公司六區處新聞稿表示，這項停水是配合台南市政府辦理「南區新興路與利南街口自來水管線穿越箱涵移出」，自24日上午9時至25日上午5時止，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，用路人配合改道並注意交通安全；若遇豪雨或發布颱風警報，則這次停水施工將取消。

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台水公司六區處表示，除停水區域外，其餘地區正常供水；另於復水時管線末端、大樓及地勢較高地區可能稍有延遲情形。停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，勿恐慌進線詢問。

停水期間，勿將接用水龍頭橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用汙染飲用水。復水初期水質可能較混濁，提醒用戶暫勿取用，俟水清後再進水。停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。（編輯：孫承武）1110919

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