吳德榮：北台灣轉涼 週末留意熱帶擾動或颱風

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣南下、北台灣略轉涼；週末前後巴士海峽附近可能有熱帶擾動或颱風活動，北部、東半部降雨漸趨明顯，對各地影響程度仍有變化，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，週末前後台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動或颱風活動；預測25日晚間8時熱帶擾動發展的最高機率為70％，颱風發展機率則為20％，由於是小型的熱帶系統，對台影響程度有很大變化，應持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨；有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台灣略轉涼，北部約攝氏20至30度，中部22至33度，南部22至34度，東部20至35度。

吳德榮指出，最新模擬顯示，明天東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨；北台灣偏涼，其他地區早晚涼。22日、23日白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮說，23日晚起至25日東北風及熱帶系統逐漸逼近，北部、東半部降雨漸趨明顯；但其對各地天氣的影響程度，模式會不斷調整，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110920