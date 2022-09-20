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北台灣降溫舒適偏涼 地震頻繁避免山區活動

2022/9/20 08:07
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（中央社台北20日電）中央氣象局指出，今天東北風增強，北台灣氣溫稍降，屬於舒適到偏涼的天氣型態。由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，氣象局提醒非必要避免前往山區活動。

氣象局表示，北台灣早晚低溫約22、23度，白天高溫28、29度，其他地區較不受影響，高溫仍有30至32度，低溫約23至25度，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸留意氣溫變化。

氣象局指出，水氣少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部及花、東有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區雨勢仍有機會較大。由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要避免前往山區活動。

台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎、金、馬將有8至9級強陣風，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生機率，浪高可達2至3米，尤其基隆北海岸及宜蘭、花蓮甚至可來到3至4米，海邊活動特別注意安全。

至於第14號輕度颱風「南瑪都」仍在影響日本，即將變性為溫帶氣旋。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今天竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件稍轉佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110920

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