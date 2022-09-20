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花東鐵路持續搶修 2路線客運接駁整點發車

2022/9/20 10:52（9/20 10:58 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）9月17日、18日兩天，台東連續發生大地震，花蓮及台東鐵路受損嚴重，無法通行，目前仍持續搶修，台鐵已啟動公路接駁，有2條路線，都是整點發車。

台鐵18日下午就在花東線啟動比照5月1日類火車模式的公路客運接駁。

台鐵今天發布新聞稿，花東線類火車接駁有2條路線，包括：「0952路線花蓮-玉里」，沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站；「0953路線玉里-台東」，沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。

台鐵說，接駁時間上午6時至晚間8時，採整點發車，由花蓮往台東或台東往花蓮旅客，需在玉里站換乘，並視現場疏運情況機動加開，晚間8時以後至隔日上午6時前，考量駕駛工時限制，不辦理公路接駁。

台鐵昨天預估，花東軌道橋梁因地震受損嚴重，修復估計要1個月以上。

台鐵說，包括富源-瑞穗、三民-玉里、富里-池上、瑞源-鹿野間軌道挫屈已修復完成，但萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋等3座受損橋梁，要勘查檢測後才能擬定搶修計畫。

台鐵說，目前其他軌道搶修進度，玉里-東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，須等軌道復舊後持續搶修；東里站運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天；東里-東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3至5天；東竹-富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修。

台鐵統計，昨天花東間公路接駁類火車共開出136輛、接駁5002人。

台鐵說，受地震災害影響，對號列車晚點超過120分鐘，旅客可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日；另已購買花東間車票，至路線修復開通前，免收退票手續費。（編輯：管中維）1110920

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