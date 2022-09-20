遭指採購疫苗合法貪瀆 指揮中心：莫須有指控

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）對於媒體報導，台灣疫苗採購恐比國際價格多70億元，外界質疑是合法貪瀆，中央流行疫情指揮中心今天嚴正駁斥指出，疫苗採購價格可能影響變數很多，這是莫須有的指控。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採購事宜持續受關注，根據指揮中心公布資訊，截至今年底，預估台灣到貨疫苗將累計5351萬劑，採購金額共新台幣408.6億元，平均每劑765元，有媒體根據國外資料及立委公布平均價格試算，疑似與指揮中心公布金額出現差距。

針對媒體報導，中央遭指控採購疫苗出現價差是合法的貪瀆，指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，這是莫須有的指控，關於報導中的國際疫苗均價，沒有註明主要消息來源。

莊人祥重申，可能影響疫苗採購價格的變數很多，包括採購劑量多寡、購買時機，甚至連是否為低中收入國家都會有影響，以疫苗採購單價暗指合法貪瀆，對疾管署內部人員的努力及操守，都是嚴重污衊，對於莫須有的指控再次嚴正駁斥。

這一波COVID-19疫情尚未到最高峰，疫苗接種作業持續，但近期成人接種COVID-19疫苗速度趨緩，接種不踴躍，有媒體詢問，面對24日起即將開打的莫德納次世代疫苗，中央是否有準備催打政策，如發送衛教品等。

對此，莊人祥表示，成人COVID-19疫苗接種有遲滯現象，主因應該是民眾都在等著施打次世代疫苗，最近各縣市開始預約次世代疫苗，符合接種條件的民眾，可至當地衛生局網頁查詢預約事宜，相信接種速度會提高。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種1681人，第1劑557人，第2劑1124人；輝瑞第1劑1201人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率36.3%、第2劑6.3%。

昨天COVID-19疫苗接種2萬2797人次，截至目前為止累計接種6138萬4128人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.3%，其中65歲以上接種率36%。

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除接種疫苗，染疫後使用口服抗病毒藥物也是降低重症、死亡風險關鍵之一。據統計，昨天共開8152人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6381人份、默沙東「莫納皮拉韋」1771人份，今年以來累計開立約61萬3274人，包括共50萬4961人倍拉維及10萬8313人份莫納皮拉韋。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，每週一的開立口服藥數量通常是最高的，隨著整體新增確診數量略降，昨天的開立數量確實比上週同期下降，研判這一波BA.5疫情領藥最高峰應該就是12日公布的數據，單日領藥約8816人次，不會比上一波疫情9000多人份多。（編輯：管中維）1110920