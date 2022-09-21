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台中響應國際無車日 完成任務喝咖啡送紀念口罩

2022/9/21 14:14（9/21 14:51 更新）
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響應9月22日國際無車日，台中市環保局舉辦「2022國際無車日、零碳單車通勤日」活動，22日在台中火車站完成指定任務，即可領取咖啡兌換券、紀念口罩。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月21日
響應9月22日國際無車日，台中市環保局舉辦「2022國際無車日、零碳單車通勤日」活動，22日在台中火車站完成指定任務，即可領取咖啡兌換券、紀念口罩。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）響應9月22日國際無車日，台中市環保局舉辦「2022國際無車日、零碳單車通勤日」活動，22日在台中火車站完成指定任務，即可領取咖啡兌換券、紀念口罩，打造友善人本交通環境。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，9月15日至10月31日期間，每週四辦理「2022國際無車日、零碳單車通勤日」活動，預計7場次，9月22日也將在交通轉運樞紐台中火車站舉辦。

環保局長陳宏益表示，活動除響應9月22日國際無車日，更重要的是希望透過多元化宣導活動，鼓勵民眾多利用綠色運具，實踐低碳生活，期待市民一同實際行動，守護台中市空氣品質，攜手將台中打造為低碳宜居城市。

環保局表示，國際無車日活動期間，民眾只要在每週四上午7時至9時、下午4時至6時，騎自行車至活動地點，完成指定任務，即可領取超商咖啡兌換券及無車日紀念口罩。

活動日期與地點分別為9月22日台中火車站、9月29日捷運中清站、10月6日捷運大慶站、10月13日太原火車站、10月20日捷運市政府站、10月27日台中火車站辦理。（編輯：陳仁華）1110921

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