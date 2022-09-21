週末前北部偏涼由乾轉濕 竹苗嘉南留意清晨低溫

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，週末前大致受東北風影響，北部由乾轉濕、氣溫偏涼，竹苗、嘉南清晨留意輻射冷卻帶來的低溫；目前海面上雖觀察到2個熱帶系統，但環境皆不利發展，對台灣影響不大。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天仍然是東北風影響，但風速較弱、水氣較少，各地多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，清晨至上午東部及東南部地區也有零星短暫陣雨。

趙竑指出，23至25日持續受東北風影響，但水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；其中，在23日晚間至24日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生。

趙竑提到，26日環境風開始轉變，逐漸由東北風轉偏東風，水氣減少、雨區縮小，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他大致為多雲到晴、午後山區有局部雷陣雨。

趙竑說，27、28日轉為東風，水氣更少、各地為多雲到晴，僅東部有局部短暫陣雨，午後山區為局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，趙竑提到，北部地區25日前大致受東北風影響，高溫約攝氏27度左右，25日之後風向逐漸轉變、水氣減少後，高溫也會逐漸回升至約30度左右。

根據氣象局網站，今天最低溫為清晨的新竹峨眉16度。趙竑提醒，今天新竹、苗栗一帶清晨低溫主因是輻射冷卻影響；未來一週在沒有下雨的情況下，竹苗、嘉南平原一帶仍要留意清晨輻射冷卻帶來的低溫。

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至於海面上熱帶系統發展的情況，趙竑提到，目前有觀察到2個熱帶系統，但發展情況都不太好。一個距離台灣較近，中心旋轉不明顯，類似一個大低壓帶將經過呂宋島往南海方向前進，目前觀察環境不適合它發展，形成颱風的機會不高，對台灣的影響不大。

趙竑說，另一個系統在菲律賓東方海面，強度消消長長，明天有機會成為熱帶性低氣壓，預估路徑會往北轉東北方向移動，由於往高緯度方向走、環境不利發展，有可能在發展成颱風之前就「夭折」，成為溫帶氣旋；加上距台遙遠，沒有直接影響。（編輯：陳政偉）1110921