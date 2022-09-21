唐獎漢學得主分享物的言語 解讀古文物要看整組

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（中央社記者陳至中台北21日電）唐獎基金會今天舉辦第5屆「大師論壇」，漢學獎得主潔西卡．勞森分享解讀「物的言語」訣竅，除要瞭解古文物的材料、紋飾等細節，也要注意「整組」古文物的關連，要見樹也要見林。

潔西卡．勞森（Jessica Rawson，又譯潔西卡．羅森）是英國的藝術史學家，長年鑽研中國藝術文物。唐獎基金會今天在台灣大學舉辦「大師論壇」，勞森線上發表「 青銅、玉與金：『物的言語』及其脈絡」主題演講，並與台灣學者和學子互動，現場吸引約百人參與。

勞森的研究重視器物的細節及背後的體系，她以廚房為例，不同文化背景就有不同的廚房，西方常見牛排刀、平底鍋，東方則有中式菜刀、竹蒸籠等。西方人初次進到東方廚房，即便有許多烹調經驗，也必定會手足無措。

勞森指出，考古遺址出土的文物就如同廚房的器具一樣，背後都有完整的體系。例如古代墓地出土的青銅器，除了要仔細研究上頭的銘文、紋飾，也要注意同墓中埋葬的「整組」文物有哪些，禮器、武器等的搭配和數量，也都具有意義。

勞森以中國河南安陽殷墟「亞長墓」為例，出土的青銅「牛尊」尤其受到學界重視，上頭有許多動物紋飾，尤其是腹部的猛虎圖案最為特殊，學界至今也沒有肯定的答案。

然而若把視野放的更寬廣一些，可以看出更多端倪。勞森指出，同時出土的許多禮器、武器，但卻缺少水器，可見陪葬的套組並不完整，很可能是匆忙之下準備。且物品多是單數，而非呈現成對或雙數，例如有9個「爵」，卻只有1個牛尊，也都值得深入推敲。

勞森也提到，墓主人（亞長）是以「臉朝下」的方式埋葬，和中原習慣不同，反而是黃土高原之外、塞外草原才有的習俗，且屍骸上有許多傷痕。另外，亞長墓就在另一個著名的「婦好墓」旁邊，從種種跡象來看，亞長生前可能是一名戰士，與塞外有關，本身或是他的祖先，很可能來自北方塞外，與草原民族有關。

勞森表示，解讀出土文物，墓中各項物品分屬多種「物的語言」，因用途、習俗和信仰等因素，而有獨特的意涵，物品之間也互相連結，創造出新的意義。後人雖然無法再回到從前親身經歷，但能透過這些物品，推敲出這些墓主所處的社會、文化及關係網絡，瞭解墓主生前生後的多元面貌。

今天論壇上，也邀請多名海內外學者參與，台灣大學藝術史研究所教授陳芳妹分享，上古時代黃河文明與北方的關係，引起學界相當的興趣，早在1950年代學者李濟就曾提到，史學家上了秦始皇一個大當，以為中國的文化及民族，都是「長城以南」的事情。勞森舉出許多證據，為世人畫出具象的交流，跳脫中心、周邊的思考框架，讓歐亞空間更為立體。

台大藝術史所教授施靜菲分析，勞森的研究方法有3個重點，首先要用更廣泛地視野研究，跨越不同材料、地區、空間。第2是不能只單獨研究一個器物，也要瞭解物件之間的關係、套件的組合、物件與人的關連，放在適當情境中解讀。第3是「移動」的現象，例如西周因動盪，王室東遷離開渭水河谷，墓葬器物也就有所改變。

施靜菲也提到，勞森解讀「物的言語」的研究方法，或許可進一步推廣，用於解讀早期缺乏書寫系統的游牧民族，也包括社會中的弱勢群體，例如古代的女性等。透過分析他們留下的物品，進而瞭解當時的生活景象。

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在現場問答階段，勞森鼓勵學子研究文物時，要勇敢握在手中，實際體驗文物的觸感、紋理、材質。她也提到自己身為「外國人」，因而在研究中國文物時，能夠保持一定距離，而不把許多事情視為理所當然。

勞森表示，透過分析、比較不同地區的傳統和生活方式，可以讓人們瞭解，不同文化有不同的選擇，進而發展出不同的傳統，進而尊重不同文化的差異，為世界帶來更多的啟發。（編輯：陳政偉）1110921