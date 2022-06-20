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2022唐獎
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2022唐獎2/17

羅森獲唐獎漢學獎 從馬匹貿易看東西方交流

2022/6/20 12:52（6/20 13:20 更新）
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2022年唐獎漢學獎得主20日揭曉，不僅首度頒給女性，更是首次由藝術史專家摘下殊榮。牛津大學教授潔西卡．羅森（Jessica Rawson）透過影片的方式致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月20日
2022年唐獎漢學獎得主20日揭曉，不僅首度頒給女性，更是首次由藝術史專家摘下殊榮。牛津大學教授潔西卡．羅森（Jessica Rawson）透過影片的方式致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月20日
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（中央社記者陳至中台北20日電）2022年唐獎漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson）關注東西方文化交流，她的最新研究從馬匹貿易切入，考察絲路與歐亞草原民族間的馬匹貿易，以及隨帶而來的文化、藝術的傳播。

唐獎基金會今天揭曉第5屆唐獎漢學獎得主，羅森以藝術史與物質文化研究見長，曾長期任職於大英博物館，關注考古出土的器物，以及背後承載的歷史文化。

羅森最新研究聚焦在「馬」，透過考察絲路與歐亞草原，她提出馬匹交易是開啟東西方交流的關鍵因素，尤其中國中原地區的氣候不適合馴養馬匹，須透過西北黃土高原等「半月形地帶」族群，協助帶來歐亞草原的馬匹，而這正是絲路貿易的起源。

羅森最新研究聚焦在「馬」。（圖取自facebook.com/tangprize）
羅森最新研究聚焦在「馬」。（圖取自facebook.com/tangprize）

中央研究院院士邢義田今天出席唐獎記者會，他本身的研究方向與羅森有許多重疊之處，因此特別瞭解羅森的貢獻。

邢義田會後接受中央社採訪提到，羅森指出東西方馬匹貿易，帶進中國的不只是馬匹而已，背後還有一整套的東西，包括養馬的技術，也包括控制馬匹的器物如馬鞍，相關裝飾樣式也跟著進入中國。

邢義田提到，漢武帝派張騫「通西域」的一個重要目的，就是聽說西方有「汗血寶馬」，可以用來裝備軍隊、對抗匈奴的威脅。馬匹一開始是軍事物資，但後來成為東西方文化交流的關鍵媒介，一直到宋代的「茶馬貿易」，都在歷史上扮演重要角色。

舉例來說，好的馬要吃苜蓿，但這種植物一開始中國沒有，必須從中亞引入，漢武帝就在上林苑廣泛種植苜蓿。與馬有關的養殖技巧、醫術、甚至是巫術，也都隨之傳播到東方，邢義田提到，古代人相信要在養馬的地方附近養一隻猴子，以此確保馬匹不會生病，雖然不知道為什麼，但這些都是中國從西方學習的證據。

漢學獎評選委員會召集人、中研院士王德威表示，羅森讓世人對馬匹重新理解，不只是軍事物資、運輸動力來源，馬所駝負的器物和背後傳播的文化，更使整個歐亞文明交流活絡起來。

羅森另一大研究主題是中國的墓葬文化，她尤其關切商周到秦漢墓葬形式和內涵的轉變。根據唐獎提供的資訊，羅森指出漢代墓葬利用石材為棺槨，或鑿山為「石室墓」，都與中亞、伊朗地區的文化交流有關，在這些地區，雕塑與建築都以石材為首選。

羅森在大英博物館任職的經歷，讓她身兼學者與實務執行者兩種身分，策劃過許多重大展覽，向普羅大眾推廣中國文明的博大精深。例如2005年在英國皇家藝術學院舉辦的「盛世華章－康、雍、乾三代帝王」特展，就是由羅森操刀策劃。（編輯：屈享平）1110620

羅森另一大研究主題是中國的墓葬文化。（圖取自facebook.com/tangprize）
羅森另一大研究主題是中國的墓葬文化。（圖取自facebook.com/tangprize）
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