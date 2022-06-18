傑佛瑞薩克斯獲唐獎永續發展獎 經濟氣候等跨領域研究造福世人[影]

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）國際知名經濟學家傑佛瑞．薩克斯為今年唐獎永續發展獎得主，其在跨領域的開創研究造福不少人，唐獎肯定其在跨領域永續學議題上的主導角色，包含氣候變遷等。

財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，由美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲得，其現為哥倫比亞大學的大學教授，也同時擔任永續發展中心主任。

唐獎基金會表示，當人類面臨環境污染、極端氣候、能源危機及社會經濟衝擊等危機時，薩克斯在不少領域都有開創性的研究成果，針對複雜且具挑戰性的議題，包含如債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經濟、減少貧窮及對抗人為氣候變遷等，提出果敢及有效的策略，協助永續發展成為一個可被學術研究及評量實踐的整合性領域。

唐獎基金會舉例，薩克斯在2002至2006年間代表當時聯合國秘書長安南（Kofi Annan）主持聯合國千禧年計畫並提出具體可行的行動方案以達成8項千禧年發展目標（MDGs），聯合國也於2005年9月特別會議中通過千禧年計畫所提出的主要建議，也針對非洲鄉村面臨的問題制定千禧年鄉村計畫。

計劃執行的10年間，不管是對增加農業生產力、減少幼童發育遲緩及降低嬰幼兒死亡率上都有明顯成果，影響人數高達50萬人，其運用整合性鄉村發展來達成MDGs模式，後續也被不少國家應用於減少貧窮的相關計畫中。

而在促成永續發展（SDGs）目標方面，薩克斯也以其在MDGs的執行經驗參與SDGs的倡議與推動。

影片來源：TangPrize

唐獎基金會表示，為了讓SDGs能被接納，薩克斯在幕前幕後不停努力協助各界達成共識，全球對SDGs的認識及啟發，部分來自於聯合國曾執行的MDGs計畫所獲得的成效，薩克斯在MDGs所做出的成果，對各國接納17項SDGs作為MDGs後續計畫上，顯然有極大的貢獻。

而在對抗氣候變遷部分，薩克斯在全球氣候治理的議題上也一直是協助研議關鍵政策的重量級學者，薩克斯了解制定氣候治理中長期政策架構的重要性，針對深度減碳議題，他帶領並完成極具影響力的「深度減碳路徑報告書」，針對世界15個主要國家，就能源轉型、產業轉型、科技研發與政府治理等面向，提出具體可執行的深度減碳計畫。

唐獎基金會表示，聯合國永續發展目標及巴黎氣候協定被讚許是全球要達成永續發展的兩個重要支柱，薩克斯在這兩個重要支柱中扮演獨特且關鍵性的角色。

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身為國際知名的經濟發展、總體經濟及對抗貧窮的專家，薩克斯也曾對多個處於複雜經濟挑戰的國家提出諮詢建議，包括終止通膨（波利維亞、秘魯、波蘭）、債務減免談判（波利維亞、巴西、波蘭等）、市場經濟導入（波蘭、俄羅斯）、國家新貨幣發行（愛沙尼亞、斯絡維亞）、區域發展推動（中國）與擴大健康體系規模（衣索比亞、迦納、印度），幾個國家也授予薩克斯該國最高榮譽，感謝他在該國經濟改革過程中所做的貢獻。

唐獎基金會表示，薩克斯結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等面向，綜整使之成為一個可研究的實踐整合性領域，現在人類對永續發展的想法及作法，能達到整合性框架的層次及有更廣泛的理解，都要歸功於薩克斯所做出的傑出成就及貢獻。（編輯：陳政偉）1110618