傑佛瑞薩克斯獲唐獎永續獎 期待赴台與學生及官員交流[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（前）表示，榮獲唐獎永續發展獎令他倍感榮幸、欣慰，期待在全球面臨諸多挑戰之際赴台分享個人理念。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯表示，榮獲唐獎永續發展獎令他倍感榮幸、欣慰，期待在全球面臨諸多挑戰之際赴台分享個人理念，與學生、公民社會領袖和政府官員交流。

唐獎永續發展獎旨在表彰對人類永續發展所做特殊重大貢獻，第五屆得主為紐約哥倫比亞大學教授、地球研究所永續發展中心主任薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。

薩克斯在紐約接受中央社專訪時說，獲悉得獎時十分興奮並感到榮幸、欣慰，內心充滿感恩，「這是一大殊榮，過去許多得主都是我心目中的英雄」。

過去四屆唐獎永續發展獎得主分別為2014年布倫特蘭夫人（Gro Harlem Brundtland）、2016年羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）、2018年漢森（James Hansen）與拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）、2020年珍古德（Jane Goodall）。

薩克斯說：「布倫特蘭博士把永續發展帶進國際外交場域，漢森是我的氣候科學導師，珍古德協助我們了解其他物種和生物多樣性有多麼重要。」

唐獎以永續發展獎表彰薩克斯在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及他所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動，使他成為唐獎歷屆33位得主之一。

薩克斯說，成為這傑出團體一分子令他感到興奮，見到唐獎所有獎項得主展現才華、領袖風範並啟迪世界，令人感佩。

他表示：「在永續發展領域，我細數歷屆得主多年來貢獻，對照我所作所為，令我無比謙遜，也有助我向世界解釋，我們透過知識能深刻學習、了解並改善世界，只要看布倫特蘭博士、漢森、拉馬納森、珍古德、羅森費爾德及其他永續發展獎得主所做的事就知道。」

影片來源：TangPrize

今年適逢唐獎成立10週年，主辦單位預定9月舉辦唐獎週活動，邀請得主赴台領獎及發表演說。

即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未平，薩克斯仍說屆時肯定會赴台，「我非常興奮，不只因為能和其他得主一同領獎，也有機會和學生、台灣人民與政府官員見面」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

COVID-19大流行兩年多來，全球逾600萬人喪命，世界經濟復甦艱困同時，又面臨因供應鏈瓶頸及俄烏戰爭而加劇的通貨膨脹，消除貧困、因應氣候變遷等薩克斯協助推動的聯合國永續發展目標（SDGs）面臨更嚴峻的挑戰。

薩克斯說，世界面臨關鍵時刻，人類近年面對太多危機與挑戰。他期待在唐獎頒獎典禮上分享個人理念，從台灣人民身上學習，並和世界各地教職員與學生、公民社會領袖、政府官員交流。（編輯：周永捷）1110618