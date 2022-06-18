傑佛瑞薩克斯倡國際合作實現永續發展 獲唐獎肯定[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯多年來協助開發中國家減貧、抑制通膨、導入市場經濟，積極推動聯合國永續發展目標，促成永續發展教育深入校園，榮獲第五屆唐獎永續獎肯定。

67歲的薩克斯（Jeffrey D. Sachs）曾任3位聯合國秘書長的特別顧問，被公認是全球最重要經濟發展專家之一。他致力終結貧窮、克服總體經濟不穩定、促進經濟成長、對抗飢餓與疾病、提倡永續環保作為，投身相關領域半世紀，足跡遍布全球逾125個國家。

第五屆唐獎將永續發展獎授予現任紐約哥倫比亞大學教授、地球研究所永續發展中心主任薩克斯，表彰他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及他所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。

1972年是薩克斯投身永續發展的關鍵。他當年進入哈佛大學攻讀經濟學，首本指定讀物是探討經濟發展面臨資源有限挑戰的「增長的極限」（The Limits to Growth）；聯合國同年在瑞典斯德哥爾摩召開人類環境會議，是首個各國領袖探討人類活動與經濟成長使環境承受壓力的外交場合。

薩克斯自此關心永續發展議題，投入終結貧窮及因應氣候變遷、生物多樣性喪失等環境危機的計畫，在與逾100個政府合作的過程中充實外交經驗，讓他體認唯有國際合作才能實現永續發展。

他在紐約接受中央社專訪時說：「這歷程走了50年，很興奮在投身永續發展50週年獲得唐獎肯定。」

談到這段歷程印象最深刻的事，薩克斯回憶，1990年代中期造訪尚比亞時發現眾多研究人員因罹患愛滋病而喪命，親眼目睹愛滋病流行情況，促使他實地研究並提出建議，在安南（Kofi Annan）擔任聯合國秘書長時協助成立全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會（GFATM）。

在經濟層面，薩克斯替玻利維亞提出惡性通貨膨脹解方，協助拉丁美洲、中東歐多國政府從昔日馬列或發展主義轉型成市場經濟。他之後在著作中提出「臨床經濟學」（clinical economics）概念，也就是針對各國不同狀況擬定發展策略。

薩克斯解釋概念背景時將此歸功於結褵42年的小兒科醫師桑妮雅（Sonia Ehrlich Sachs）。

他說：「我的妻子是很優秀的臨床醫師，採取醫界稱作的鑑別診斷，試圖找出各種症狀來源，因為你必須了解特定脈絡，然後以特定處方或行動方針因應特殊病例需求。經濟學也一樣，我們應該當好的臨床醫師。」

影片來源：TangPrize

薩克斯認為擔任經濟顧問有如道德實踐，要像醫師行醫前立誓「首要不傷害病人」。無論面對惡性通膨、經濟轉型、疾病或公衛危機，他都鞭策自己了解所在各國政治、經濟、文化、歷史及社經脈絡，因為這些因素和後續診斷與因應對策息息相關。

薩克斯1954年生於底特律，擁有哈佛大學經濟學學士、碩士及博士學位。1980年起在哈佛大學任教，20多年後加入哥倫比亞大學，2002年至2016年擔任哥大地球研究所所長。

他曾兩度入選「時代雜誌」（TIME）年度全球百大影響力人物，並以解決全球環境問題的貢獻獲頒2015年藍色星球獎（Blue Planet Prize）。

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2001年至2018年，薩克斯擔任聯合國秘書長特別顧問，與推動聯合國8項千禧年發展目標（MDGs）及接續的17項永續發展目標（SDGs）關係密切。他在哥大持續倡導永續發展教育，推動相關學程，並協助創設永續發展博士學位。

薩克斯肯定莘莘學子投身永續發展領域，挺身面對挑戰。但當今世界不斷面臨衝擊與亂局，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行奪走大量人命、重創經濟，他直言，永續發展遭遇更嚴峻的挑戰，具有前所未見的重要與迫切性。（編輯：周永捷）1110618