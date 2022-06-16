唐獎10週年 4大獎項得主18日起陸續揭曉

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（中央社記者陳至中台北16日電）唐獎今年10週年，從18日到21日每天上午10時，將透過記者會和網路同步直播，各揭曉一個獎項得主，依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎。

唐獎每2年一屆，由專業獨立評選委員會遴選得主，每個獎項獎金為新台幣5000萬元，包含1000萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

今年適逢唐獎10週年，歷屆得主近期紛紛恭賀和祝福，並貢獻自身所學，為當前世界面臨的危機提出對策。

第1屆永續發展獎得主格羅．哈萊姆．布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）指出，一如挪威頒發的諾貝爾和平獎鼓勵世人，激起對和平的熱情，唐獎關注永續發展等當今世界的重要課題，鼓勵「走在前面」的人。高齡82歲的她也提醒，人類減碳的進度還是太慢，時間已經不夠了，有必要加快腳步。

第2屆生技醫藥獎得主張鋒認為，唐獎在表彰科學、提升大眾科學意識上發揮重要作用，可激勵更多年輕學子接觸科學，進而成為科學家。他也堅信在科學監控傳染病、迅速研發疫苗下，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情會在不久的將來落幕。

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第2屆法治獎得主路易絲．阿爾布爾（Louise Arbour ）肯定唐獎的設立，讓國際法治、人權議題受到關注。特別是疫情大流行期間，更凸顯病毒不分國界、不懂法治，也不了解政治制度，現在比以往更需要法治帶來的國際秩序。

今年將頒發第5屆，唐獎基金會預計18日起每天上午10時召開記者會，依序公布永續發展、生技醫藥（19日）、漢學（20日）、法治獎（21日）得獎人。相關資訊可參考唐獎網站。（編輯：陳政偉）1110616