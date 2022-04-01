唐獎得主研發生物製劑 獲EMA核准治療COVID-19

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2020年唐獎生技醫藥獎得主查爾斯．迪納雷羅研發生物製劑Anakinra，已獲歐洲藥品管理局許可，成為治療COVID-19的新藥。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北1日電）唐獎基金會今天表示，2020年唐獎生技醫藥獎得主查爾斯．迪納雷羅（Charles Dinarello）研發生物製劑Anakinra，已獲歐洲藥品管理局許可，成為治療COVID-19的新藥。

唐獎基金會發布新聞稿說明，Anakinra過去主要用於治療類風濕性關節炎，主要機制是阻斷人體合成介白素-1（IL-1），進而控制許多急性和慢性的發炎性疾病。

查爾斯．迪納雷羅帶領的研究團隊，投入介白素-1研究40多年，透過生物製劑的研發，成功控制許多疾病。近年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情延燒全球，他也全力進行臨床試驗，證實Anakinra能透過減緩發炎，降低住院、呼吸衰竭和死亡比例，使更多COVID-19患者康復，因而得歐洲藥品管理局（EMA）獲准。

唐獎基金會指出，查爾斯．迪納雷羅會於4月2日起在美國費城一連4天召開的實驗生物學國際組織（EB）年會中的「唐獎講座」，透過遠距視訊發表「介白素-1，發炎性疾病中的主要細胞激素」演說，親自說明Anakinra獲EMA核准的好消息。

查爾斯．迪納雷羅也將在演講中介紹口服新藥OLT1177 ，這是一種NLRP3發炎體抑制劑，其能有效且安全的降低患者體內過高的乙型介白素-1（IL-1β） 。他並認為細胞激素生物學仍有巨大的發展性，介白素-1只是個起點，希望透過演講，讓更多科學家獲得啟發。

查爾斯．迪納雷羅於2020年與馬克．費爾德曼（Marc Feldmann）、岸本忠三（Tadamitsu Kishimoto）一同獲得唐獎生技醫藥獎，表彰他們促成細胞激素成為生物製劑的作用標的，用以治療發炎性疾病。

在2020年唐獎頒發時，唐獎基金會就認為，這屆生醫獎3名得主的貢獻，造福全球成千上萬受自體免疫或發炎疾病所苦的病人，也可望成為全球治療COVID-19的新希望。其中岸本忠三研發的藥物「安挺樂」（Actemra），已於2020年獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權，用於治療COVID-19。（編輯：陳政偉）1110401