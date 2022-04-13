唐獎2016法治獎得主：疫情凸顯國際秩序重要性

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2016年唐獎法治獎得主阿爾布爾說，除了專業圈子外，法治極少被國際認可的學科，唐獎殊榮將法治與國際秩序放入對話的最前沿。中央社記者江今葉蒙特婁攝 111年4月13日

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（中央社記者江今葉蒙特婁13日專電）2016年唐獎法治獎得主阿爾布爾表示，疫情大流行凸顯國際法律的重要性。因為病毒不分國界、不懂法治，也不了解政治制度，現在比以往更需要法治帶來的國際秩序。

現年75歲的阿爾布爾（Louise Arbour）是唐獎2016年法治獎得主。她在接受專訪時不諱言，在獲得這項殊榮前，親友與法界人士鮮少有人知道唐獎這個獎項，但她的獲獎讓許多法律界人士知道這個獎項的規模與重要性。除了專業圈子外，法治是極少被國際認可，還能獲得關注的學科，讓這份殊榮「這不僅是我的榮耀，還將法治與國際秩序放入對話的最前沿」。

阿爾布爾目前大多數時間居住在距離加拿大蒙特婁百公里外的山區裡，儘管已經退休，但她仍忙於熱愛的國際法治工作，在接受專訪的下午，還有兩場關於法治的研討會，她也接受加拿大國防部邀請，對加拿大軍中性別平等進行審查。

阿爾布爾說，法治獎與永續發展獎的設置來得正是時候，因為儘管永續發展與國際人權受到關注，但世界正開始遠離多邊主義與國際發展，唐獎的設立讓這類議題受到關注，特別是國際人權法儘管歷史悠久，但執行不易，因為牽涉國家與國民的關係，國際行為者很難介入，但卻是不能被忽視的議題。

特別是過去2年疫情大流行，更是凸顯國際法律的重要性。阿爾布爾就說，疫情大流行讓民眾意識到邊境並沒有太大意義，很多事物不受地理邊境限制，沒有國家可以置身於疫情之外，病毒不分國界、不懂法治、也不了解政治制度，現在比以往任何時刻都更需要法治帶來的秩序，必須推動以規則為基礎的國際公平秩序。

談及建立國際秩序，阿爾布爾首先指出，國家跟個人一樣，儘管大談價值觀，但仍以利益為行動考量，因此她建議可以先嘗試以單一議題為共同利益，從中尋求可以規劃與執行的法律規範，像是氣候變遷、森林保護、碳排放等，針對不同議題尋求多邊條約，和平解決衝突。

近來台海緊張升高，曾任國際危機組織（ICG）總裁兼執行長的阿爾布爾認為，國際組織可以從中扮演一定角色。

她指出，歷史顯示軍事衝突多半起於誤解，這也是為何緊張局勢升高十分危險的主因，因為只要任何一方無法真正控制局勢，或是發生擦槍走火的小意外，就可能觸動不成比例的反應，爆發戰爭。

但若政治聯盟能在其中發揮作用，透過外交、商業、學界、媒體，甚至文化等管道有所聯繫，維持並鼓勵對話，就有機會降低緊張局勢，化解可能爆發的衝突。

阿爾布爾指出，國際危機組織就是扮演這樣的角色，各方參與者透過董事會對話，尋求共識，並盡可能利用廣泛的影響力避免誤解發生，降低叫囂的音調，讓各方有機會重新互動。不光是國際組織，區域組織也十分重要，東南亞國家協會（ASEAN）、非洲聯盟（African Union），甚至更小規模的次區域組織都能透過人與人的相互往來與人際關係建立相互溝通，化解糾紛。

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榮獲唐獎殊榮後，阿爾布爾被聯合國延聘出任聯合國祕書長國際移民事務特別代表，面對外界對聯合國體制的批評，呼籲聯合國進行體制改革，阿爾布爾坦言國際機構體制並不完美，但或許正因為聯合國5個安理會常任理事國立場迥異，反而能避免軍事干預的發生，而會尋求其他方式解決衝突。

她以阿富汗戰爭為例指出，西方國家當年以軍事行動進入阿富汗，認為可以一夜之間改變阿富汗，卻不了解當地文化與淵源，拉高了阿富汗人的期望，最後仍然離開，「這是非常痛苦的教訓」，或許最好的方法是透過像是聯合國開發計劃署（UNDP）之類的非軍事組織協助當地發展。（編輯：韋樞）1110413

2016年唐獎法治獎得主阿爾布爾雖然從國際組織退休，但仍接受加拿大國防部委託，針對軍中性平進行審查。中央社記者江今葉蒙特婁攝 111年4月13日