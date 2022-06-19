唐獎生技醫藥獎得主庫利斯對mRNA疫苗貢獻大

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（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）第5屆唐獎生技醫藥獎得主之一庫利斯（Pieter Cullis）是研究脂質奈米顆粒（LNP）傳遞技術的先驅者，因為這項技術，使得對抗COVID-19的mRNA疫苗可以研發成功，為緩和這波世紀疫情做出巨大貢獻。

2021年3月，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）生物化學和分子生物學教授庫利斯回憶第一次挽起袖管接受輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗注射時，對著施打疫苗的護士說：「我和這個疫苗有關係。」「這個護士顯然認為我在胡謅，一臉不可置信地看著我，似乎在想：『是啊！我還嫁給了布萊德彼特呢！』」

庫利斯的研究在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研究發揮關鍵性作用，他於2009年創建的溫哥華生物技術公司Acuitas Therapeutics長期專注於LNP研究。

輝瑞BNT疫苗或莫德納（Moderna）疫苗中都含有數十億個脂質奈米顆粒的脂肪氣泡。每個顆粒包含4種脂質和一條核酸RNA，它們精確組合後，使mRNA能夠進入人體的細胞並刺激免疫系統抵禦新型冠狀病毒。

他說：「這些液體奈米顆粒在mRNA周圍形成了一個保護性外殼，如果沒有這種傳遞系統，mRNA將無法穿透細胞，也無法製造它所編碼的蛋白質，也就是SARS-CoV-2病毒上的刺突蛋白。」

這項卓越技術的基礎是40年前奠定的，當時庫利斯和一些同事開始培養用於化療的小分子抗癌藥物的傳送系統。1995年他們開始嘗試開發LNP系統，這個系統可以將更大的RNA和DNA分子輸送到細胞。這項開創性的研究產生一種傳遞核酸鏈的方法，這種方法會阻止肝臟突變基因的產生，因此衍生出名為Patisiran治療方法，已被批准用於治療一種罕見的遺傳病。

2012年，庫利斯團隊開始研究LNP傳送系統在mRNA藥物中的使用性。

2014年，Acuitas在mRNA封裝方面的工作引起美國賓州大學的免疫學家魏斯曼（Drew Weissman）和共同研究員卡里科（Katalin Kariko）的注意，後者現在是德國生技公司BioNTech的高階管理者。兩人致力研究供人類使用的mRNA疫苗，但未能找到合適的傳送系統，他們向Acuitas尋求幫助，庫利斯的技術為疫苗研究發揮了出色的作用。

一切都沒想到數年的研究歷程在2020年碰上COVID-19疫情。輝瑞和BioNTech迅速將原先計畫用於流感疫苗的目標轉向新冠病毒疫苗，因為兩者都是由mRNA組成，它們需要相似的LNP。

庫利斯團隊再度為COVID-19疫苗量身訂製專屬LNP，隨後在臨床實驗獲得極大成功。庫利斯回憶：「輝瑞公司於2020年11月發布臨床結果表明該疫苗具有驚人的功效時，我驚呆了。我以為會有70%的效果，但聽到95%的效果，真是太高興，實在太棒了。」

庫利斯、魏斯曼和卡里科3人在mRNA疫苗開發工程帶來的關鍵作用，令他們斬獲多項國際獎項，包括2022年加拿大蓋爾德納國際獎（Canada Gairdner International Award），這項享有盛譽的科學榮譽，傳統上被認為是獲得諾貝爾醫學獎的前兆。

如今他們獲頒唐獎生技醫藥獎，過去4屆這個獎項得主有4人後來獲得諾貝爾獎。提到對諾貝爾獎的期待，庫利斯連忙搖著頭說：「我只是一路做著喜歡的事情。參與這麼大的事情有點超現實，這真的是很多人共同努力工作而得的成果。」（編輯：陳惠珍）1110619