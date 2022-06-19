唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理

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賓夕法尼亞大學教授魏斯曼因mRNA研究奠定新冠病毒疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。好奇心旺盛的魏斯曼曾拆了家裡的門把與烤麵包機研究，走上研究之路毫不意外。中央社記者江今葉費城攝 111年6月19日

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（中央社記者江今葉費城19日專電）賓夕法尼亞大學教授魏斯曼因mRNA研究奠定新冠病毒疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。好奇心旺盛的魏斯曼小時候曾拆了家裡的門把與烤麵包機研究，走上研究之路毫不意外。

2019年底，從中國武漢爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迅速肆虐全球，至今已有超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命，這個大流行的世紀疫情，若非疫苗問世，情況可能會比現在更為嚴峻。

而這背後的功臣正是魏斯曼（Drew Weissman）、匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）以及加拿大英屬哥倫比亞大學教授庫利斯（Pieter Cullis）。三人因為在這方面的卓著研究，共同獲得今年唐獎生技醫藥類獎項。

談起投入生技研究領域的起源，魏斯曼說，從小他就是個滿懷好奇心的孩子，他的父母常抱怨他會拆卸家裡門把，讓他們沒法開關門；或是拆了烤麵包機讓他們沒法烤麵包。這就只是因為他想知道機械原理，「一切都源於我的好奇心」。

進入高中後，魏斯曼的興趣轉移到生技領域，大學之後更將焦點放在免疫學。魏斯曼說，他一直對事物如何被發現很感興趣，也期望透過新型疫苗、新型療法的研發讓世界變得更美好，「我想我從還是孩童時期就知道這是我想做的事」。

從事研究工作超過35年，魏斯曼仍不改對研究工作的熱愛。他說，有時候因為太過專注思考研究，完全忘了身邊的人事物，太太就常提醒他要他專心聽她說話。問他能從自己腦袋裡的小宇宙脫離多久，他笑說，可以幾個小時。

對於自己在RNA的研究能造福人類，擺脫疫情大流行，他感到非常開心，但也坦言成名讓個性安靜害羞的他有些難以適應。

個性害羞低調，儘管新冠病毒疫苗問世後一夕成名，魏斯曼還是很不願面對人群，不喜歡有人跟他索取簽名，他還得學著和人交談，特別是學習如何向不懂科學的人解釋疫苗。比起到處演說、接受媒體採訪、參與各項討論，他更喜歡坐在辦公室裡、待在實驗室中，埋首研究工作。

而唯一讓他因為出名而開心的是可以不斷告訴民眾接種疫苗的重要。

也因為與全球約250個實驗室合作，魏斯曼一個月有超過3週奔波於全球各地，讓他被迫放棄了熱愛的獨木舟與從事20年的武術，明知短期內不太有機會，他還是希望很快就能擠出時間重拾嗜好。

魏斯曼在賓州大學的實驗室牆上，滿滿是他與學生的合影以及學生給他的感謝卡片，可以看出魏斯曼和研究生的深厚情感。

對於年輕研究人員，魏斯曼也以過來人的身分提供建議。他說，好的研究人員最重要的是必須有好奇心，想要探索未知領域。如果充滿好奇心並決定投入研究工作，就不要輕言放棄。

他的實驗室和全球各地許多實驗室每年暑假都會招收高中生，讓年輕人有機會接觸基礎科學，他們也會帶著學生進行研究；如果對研究有興趣，可以透過各地大專院校利用暑假參與研究。如果因此開始喜歡研究工作，就有機會成為專職的研究員，即使失敗至少也有些許收穫。（編輯：周永捷）1110619