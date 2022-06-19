唐獎得主卡里科曾面臨缺經費困境 不悔走科學路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

生技科學家卡里科曾一度因經費不足面臨研究中斷危機，所幸與賓大教授魏斯曼合作才得以持續鑽研。她也因mRNA領域研究奠定COVID-19疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。中央社記者江今葉費城攝 111年6月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉費城19日專電）生技科學家卡里科曾一度因經費不足面臨研究中斷危機，所幸與賓大教授魏斯曼合作才得以持續鑽研。她也因mRNA領域研究奠定COVID-19疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。

2019年底，從中國武漢爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迅速肆虐全球，至今已超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命，這個大流行的世紀疫情，若非疫苗問世，情況可能會比現在更嚴峻。

COVID-19疫苗問世背後的功臣正是賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）、匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）以及加拿大英屬哥倫比亞大學教授庫利斯（Pieter Cullis）。三人因為在這方面的卓著研究，共同獲得今年唐獎生技醫藥類獎項。

對於能獲得唐獎殊榮，卡里科感到謙卑與榮幸，也對能和魏斯曼、庫利斯共同獲得這個獎項感到光榮，「看看那些已經獲得這個獎項的人」，她期望未來能看到更多偉大的科學家獲得這個獎項，「當他們回頭看我們時，也會同樣為自己獲得這個獎項感到自豪」。

儘管沒到過台灣，但卡里科來自台灣的同事已經向她大力推薦到同事的母校參觀，讓她非常期待台灣行。

身為全球數一數二的RNA專家，卡里科熱衷基礎科學研究。她在匈牙利工作時的主管來自製藥產業，想開發抗病毒藥物，讓她踏入抗病毒研究領域。在研究過程中，卡里科總是和不同領域的專家共同合作，她曾研究過心臟病學，也在神經外科待過17年，並在1978年投入免疫學疫苗研究，不同領域給予她不同的研究養分。

看著眉飛色舞談研究的卡里科，很難想像她曾經因為經費沒有著落，差點被迫中斷生技研究之路。所幸在賓州大學擁有自己實驗室的魏斯曼及時伸出援手，讓她得以繼續研究，也才有今天的新冠病毒疫苗。

今年67歲，現在擔任德國BioNTech資深副總裁的卡里科表示，開發疫苗一直都不是她的目標，當她從事神經外科工作時，目標是開發用於治療中風患者的mRNA。她解釋，科學研究中常常無法確定是否可行，但必須保持樂觀，不斷從研究中汲取經驗與知識，才能逐步獲得成果。

也因此儘管是第一批接種COVID-19疫苗的科學家，卡里科毫不擔心疫苗效用或是副作用，因為RNA技術已經在人類免疫缺乏病毒（HIV）、流感或是茲卡（Zika）病毒進行過類似測試，也證明RNA疫苗遠比其他疫苗來得有效。

對於研究能成為COVID-19疫苗的基礎，卡里科謙虛的說，被世人認可對她而言並不重要，重要的是知道自己的研究能協助他人進一步開發治療藥物。

卡里科說，研究工作總是會有技術問題或其他問題需要解決，解決問題是日常生活的一部分，想從事研究工作必須懂得享受解謎的樂趣，解決問題是非常有趣的事，這不僅能保持精神振奮，還要在每次失敗後確實了解問題所在，才能繼續前進，「不論做什麼，都必須懂得享受」。（編輯：陳惠珍／韋樞）1110619