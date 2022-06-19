唐獎得主卡里科期刊從頭讀到尾 對科學熱情始終不滅

唐獎年度生技醫藥類獎項得主匈牙利裔美籍科學家卡里科，研究生涯超過40年。她習慣將期刊從頭讀到尾，對科學的熱情始終不滅，仍會因為一點新發現，興奮到睡不著。中央社記者江今葉費城攝 111年6月19日

（中央社記者江今葉費城19日專電）唐獎年度生技醫藥類獎項得主匈牙利裔美籍科學家卡里科，研究生涯超過40年。喜愛閱讀的她，會將期刊從頭讀到尾，對科學的熱情始終不滅，仍會因為一點新發現，興奮到睡不著。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，至今超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命，這個世紀大流行疫情，若非疫苗問世，情況可能比現在更嚴峻。而這背後的功臣正是賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）、匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）以及加拿大英屬哥倫比亞大學教授庫利斯（Pieter Cullis）。三人因為在這方面的卓著研究，共同獲得今年唐獎生技醫藥類獎項。

早期因為要接送還在讀小學的女兒上下學，卡里科每天一早6時就鑽進實驗室裡，做RNA合成、培養細菌、收集樣本、跑電腦，接完女兒回家後也不停歇，持續寫報告、設計第二天的實驗內容、看報告，「每週的自然期刊我都是從頭讀到尾」，即使是生物科學或地球科學等非相關領域，她也讀得很開心，學習不同領域新知。

至今仍每天花16個小時閱讀的卡里科很開心進入科技年代，不用再枯等圖書館開門，也不用再一頁一頁印期刊，這讓她能更廣泛閱讀。有時在文章某處看到對她的實驗有幫助的章節或是觸發新想法，都會讓她興奮到睡不著，急著想深入了解、應用。

問她現在仍對研究熱情不減嗎?卡里科連說了幾次「是的，當然」，成為科學家是很有趣的事，能弄清楚病毒如何工作、細胞如何運作、RNA如何運用，「無法想像自己從事其他工作」。

因為獲獎，卡里科重新翻閱高中紀念冊，赫然發現當年16歲的自己寫著想成為一名科學家。卡里科的科學才能也很早顯現，13、14歲就參加匈牙利生物國家競賽，14歲時更奪下全國第3名的好成績。

出生、成長於匈牙利的卡里科說，當時家裡養了很多動物，讓她能親眼目睹小雞是如何從雞蛋孵出來的；喜愛花草的她，還會和姊姊一起播種，看著植物成長，家裡的花園裏種滿花草，還會看到鸛鳥每年春天飛回來，讓她不免好奇它們能飛多遠，卡里科成長的環境讓她感到神奇，也引發她對許多事物的興趣。

對於想從事科學工作的年輕世代，卡里科也給了過來人建議。她表示，想成為科學家，可以預期會面臨許多有待解決的問題。遇到問題是日常生活的一部分，總是有技術問題或其他類型的問題需要解決。重要的是必須享受解謎的樂趣，不僅必須給出答案，有時還必須給出試圖解答的題目，但「解決問題會很有趣」，會讓你精神振奮，確保在每次失敗後知道問題所在並持續前進，「你必須享受它」。

也因為這樣的理念，當自己在RNA的卓越研究，促成COVID-19疫苗得以問世，卡里科謙遜地說，從事研究過程中會面臨許多有待解決的問題，當問題解決時，會有一種別人看不到的幸福，因為自己知道這是一大突破，「我知道我做得很好，我也知道我在做甚麼」。

對她而言，知道自己所做的事能幫助別人進一步開發某些產品「就已經足夠」，因為她真的很享受這份工作，更有意義的是他們幫助了需要幫助的人。（編輯：黃自強／韋樞）1110619