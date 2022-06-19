唐獎生醫獎得主庫利斯深感榮幸 期待9月訪台

（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）加拿大生化學家庫利斯因mRNA疫苗的重大貢獻已獲許多榮譽，但對於能獲得唐獎生技醫藥獎依然喜出望外。他說，過往唐獎獲獎者都是對人類發展有頂尖貢獻的人物，對能與他們同獲此獎感到與有榮焉。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）生物化學和分子生物學教授庫利斯（Pieter Cullis）回憶收到獲獎通知當天的驚喜，他說：「看到郵件，我嚇了一跳，沒想到能夠獲得這個國際知名獎項。我之前已經聽聞台灣唐獎有『東方諾貝爾獎』的稱號，一查看過去的得獎者都是國際上鼎鼎有名的學者，能與他們比肩而立備感榮幸。」

謙虛的庫利斯說：「這個獎不僅是對我個人的肯定，也是對和我多年來一起工作的人的肯定，我只是團隊的一分子，有幸代表團隊獲得這份榮譽。」

他強調，數十年來慶幸遇到很多志同道合的夥伴，大家彼此激勵和鼓舞，特別感謝40年前就認識的夥伴，包括霍普（Michael Hope）、麥登（Tom Madden）、梅爾（Lawrence Mayer）和巴利（Marcel Bally）。梅爾和巴利曾經與庫利斯一起創建Liposome公司，而霍普和麥登則與庫利斯創立Acuitas Therapeutics公司。庫利斯說，和這些好朋友共事，讓脂質奈米顆粒（LNP）研究激發出很棒的火花。

對於年輕學子的建言，他說：「永遠不要自我設限，也永遠不要放棄。」

出生於1946年的庫利斯說自己的學習生涯，一開始受到父親影響，因為父親是物理老師，因而一路鑽研物理，獲得英屬哥倫比亞大學物理學博士；但突然就想轉個彎試一試別的領域，於是在英國牛津大學展開生化研究。「這和我原來研究的太不一樣了，我記得第一次到牛津實驗室時，看到好幾個養動物的研究室，在物理實驗中是不可能看到活生生的動物出現在眼前。」

庫利斯將物理研究技術與生化領域做了微妙結合，特別是在研究LNP傳遞技術時，物理科技給予重大幫助。

這位傑出的生化專家也創辦了10幾家公司，雖不是個個都風光，有的慘澹收場，但他依然堅持。「我相信做的每一件事情都會留下重要註記，所以失敗了還是繼續試試。」

今年是唐獎10週年，將於9月舉行「唐獎週」活動。庫利斯非常期待屆時能到台灣出席頒獎典禮等相關活動。他說：「唐獎的永續發展、生技醫藥、漢學、法治四大獎項，皆為21世紀世人最重視的問題，其他領域的專家對於人類文明發展都有很多的貢獻，我期待能與他們交流。」

他也說，唐獎影響力與日俱增，備受世界矚目，不僅幫助國際間專注於學術研究領域的人，也對台灣土地和人民有非常好的助益。「這個獎提升台灣的國際形象，同時也幫助台灣學術界進一步與國際接軌，台灣師生透過唐獎平台能接觸到更多的學術資源。我相信對唐獎來說，10年又是一個新開始，會有更豐富的方式來幫助世界搭建更好的知識連結平台。」

庫利斯從未到過台灣，9月台灣行將帶妻子同行。除了學術專業上的交流外，他希望能多探訪台灣的風土人情。「我知道台灣有福爾摩沙的稱號，是一個美麗的島嶼，也充滿人文精神，特別是這兩年台灣在國際地緣政治的能見度變得更高，我很有興趣親身體會當地的民主自由。」（編輯：陳惠珍）1110619