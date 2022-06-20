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2022唐獎
新聞專題
2022唐獎1/15

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森獲殊榮[影]

2022/6/20 10:13（6/20 10:55 更新）
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2022年唐獎漢學獎得主20日揭曉，由英國的藝術史學家潔西卡．羅森獨得。（圖取自facebook.com/tangprize）
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（中央社記者陳至中台北20日電）2022年唐獎漢學獎得主今天揭曉，首次頒發給女性，由英國的藝術史學家潔西卡．羅森（Jessica Rawson）一人獨得，她專精藝術史與物質文化研究，尤其擅長分析裝飾紋樣、色彩等細節。

唐獎基金會今天上午在台北召開記者會，公布第5屆唐獎漢學獎由羅森一人獨得。官方公布的得獎理由是：「以表彰其精研中國藝術文物之成就。羅森教授視野宏闊，見解精準，為無聲之物發聲，再現人之所未見；審美觀物，傳承薪火，賦予華夏古典嶄新意義。」（編輯：陳清芳）1110620

（圖取自facebook.com/tangprize）
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