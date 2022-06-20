唐獎漢學獎得主羅森期待再訪台灣 盼欣賞古建築[影]

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2022年唐獎漢學獎獲獎人、英國牛津大學教授羅森女爵（Jessica Rawson）攝於自宅。羅森說，她十分期待再訪台灣，欣賞更多古建築、廟宇和故宮藏品。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年6月20日

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）2022年唐獎漢學獎獲獎人、英國牛津大學教授羅森說，她十分期待再訪台灣，欣賞更多古建築、廟宇和故宮藏品。她期待唐獎能蒸蒸日上；有國際殊榮是由華裔創設，這件事具重要意義。

79歲的羅森（Jessica Rawson）是英國牛津大學（Oxford University）墨頓學院（Merton College）榮譽院士、曾在1994至2010年擔任該學院首任女院長，也是中國藝術與考古學教授（已退休）。她曾在2006至2011年擔任牛津大學副校長。由於在學術研究和普及知識方面功勳卓著，2002年獲頒大英帝國爵級司令勳章（DBE）、「女爵」頭銜。

唐獎基金會的授獎理由為羅森「精研中國藝術文物，視野宏闊，見解精準，呈現華夏文明之博大精深與千變萬化」；她「為無聲之物發聲，解讀其歷史脈絡、轉變與遷移；審美觀物，見人之所未見，傳承薪火，賦予古典嶄新意義」。

羅森曾在大英博物館（British Museum）任職近30年，歷任東方古物部（Department of Oriental Antiquities）副主任、主任，任內領導該部門分兩階段翻新「中國和南亞」展館。

她的主要研究領域包括青銅器、瓷器、玉器等工藝品以及墓葬文化，長年從物質文化視角探索、理解中國及其精神世界，是享譽國際的中國藝術與考古學者，翻譯成中文的著作包括「祖先與永恆」、「蓮與龍：中國紋飾」等。

除了中國本身，羅森也研究中國與「內亞」（Inner Asia）、西亞，以及整個歐亞大陸（Eurasia）的文化傳播、交流史。

羅森近日接受中央社採訪時說，她對獲獎感到無比榮幸，甚至震驚，因為她從未想過自己身為物質文明研究者、考古學者，會被歸類為往往高度要求中文能力的「漢學家」。她很高興唐獎基金對她的專業有興趣。

在2020年全球疫情爆發前，羅森多次造訪中國和台灣，台北的故宮博物院是她來台最常去的地方之一。

她告訴記者，若有機會再訪台灣，她希望能看看更多古廟宇和老建築，並與曾指導的學生碰面。

至於台北故宮有無她想更深入研究或還來不及看的藏品，她說，希望有機會接觸更多清帝國君主的藏品，例如被乾隆皇帝題字的新石器時代玉製品。

她提到，就西方觀點而言，除了藏品本身，藏品的「包裝」，從美麗的特製包裝盒到盒子上面的題字，也是十分有趣、具中國文化特色的研究課題。

唐獎基金會今年成立滿10年。問她對唐獎的發展有何期待，羅森說，她希望唐獎能在國際上獲得更多肯定、國際地位穩定提升。她認為，國際上有由華裔創設的殊榮，這件事具重要意義。（編輯：黃自強/韋樞）1110620